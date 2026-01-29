Шесть санаторных новинок Петербурга: 112 тысяч гостей и реновация «Сестрорецкого курорта»

В ближайшие три года в петербургской агломерации планируют запустить шесть новых санаторно-курортных комплексов, сообщают «Ведомости Северо-Запад».
Три объекта построят с нуля, а остальные три капитально реконструируют на базе существующих зданий.
Среди них — обновление «Сестрорецкого курорта» и «Северной Ривьеры», а также новые санатории в Солнечном и на площадках бывших детских лагерей.
Спрос на оздоровительный отдых продолжает расти: в 2025 году санатории Петербурга обслужили 112 тысяч посетителей (рост на 13%), благодаря популярности превентивной медицины и увеличению числа внутренних туристов.
Эксперты подчеркивают нехватку современных санаториев среднего и премиум-класса в регионе — из 17 действующих большинство устарело. Высокий спрос тормозят дороговизна кредитов, нехватка кадров и бюрократические задержки.
