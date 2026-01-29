Сам Марио бы подпрыгнул, отведав эти клецки: по итальянскому рецепту, без грамма муки и легче воздуха

Итальянцы превратили простые клецки, которые мы привыкли класть в суп, в самостоятельное изысканное блюдо — ньокки (gnocchi). Их секрет в том, что основой служит не мука, а пюре, что делает клецки невероятно нежными и воздушными.
Ингредиенты
- Картофель (мучнистых сортов) — 500 г
- Брокколи — 200 г
- Мука пшеничная — 100-150 г (+ для подпыла)
- Яйцо — 1 шт.
- Соль, мускатный орех — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Подготовка основы. Картофель отварите в мундире до мягкости, очистите и разомните в пюре без комочков. Брокколи разберите на соцветия, отварите 5-7 минут до мягкости, обсушите и мелко порубите или измельчите в блендере.
Шаг 2. Замес теста. В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, соль, щепотку мускатного ореха и рубленую брокколи. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое, нелипкое тесто. Муки нужно ровно столько, чтобы масса держала форму.
Шаг 3. Формовка и варка. Разделите тесто на части, раскатайте в «колбаски» толщиной около 2 см и нарежьте на небольшие кусочки. При желании придайте им традиционную ребристую форму, прокатав по обратной стороне вилки. Варите ньокки порциями в большом количестве подсоленной кипящей воды. Как только они всплывут (через 1-2 минуты), они готовы. Шумовкой переложите их в миску и подавайте с растопленным маслом, соусом песто или томатным соусом.