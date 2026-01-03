Первенец 2026‑го выбрал «девятку»: первый младенец года родился в роддоме №9

В полночь второго января в Санкт-Петербурге появился на свет первый ребёнок нового года. Мальчик родился в роддоме номер девять, его вес составил 2920 граммов, а рост — 51 сантиметр.
Мать ребёнка преподаёт в одном из вузов города. Её первой поздравили сотрудники акушерского отделения. Об этом сообщила городская администрация.
Руководитель Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что в праздничные дни все лечебные организации города продолжают принимать пациентов.
