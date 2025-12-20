Городовой / Общество / Первым — лук или картофель? С какого слоя начать собирать «Селедку под шубой»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург — в первой десятке по темпам роста зарплат: почему это ещё не значит, что платят больше всех Город
В Петербурге рассказали о часах Владимира Путина Город
Ещё один сюрприз на проспекте Ветеранов: на трубе обнаружен новый дефект Город
Почему зайца у Петропавловки назвали Арсением — и какую тайну он скрывает Город
Дожить до 100 — секрет или лотерея? Как советы долгожителей нас обманывают, рассказал доктор Мясников Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Первым — лук или картофель? С какого слоя начать собирать «Селедку под шубой»

Опубликовано: 20 декабря 2025 14:00
Салат Селедка под шубой
Первым — лук или картофель? С какого слоя начать собирать «Селедку под шубой»
Фото: Городовой.ру

У каждой хозяйки свои правила, но есть технологические карты.

Новогодняя ночь. За столом — тишина, нарушаемая только звоном бокалов и хрустом. Но это затишье перед бурей, которая наступит, когда кто-то неосторожно спросит: «А почему у тебя в "шубе" селёдка сверху?». И понесётся.

Давайте разберёмся, какой слой нужно делать первым. История блюда, родившегося, скорее всего, в советской общепитовской столовой, даёт первую подсказку.

Легендарный повар Анна Малигина, если верить преданию, накрывала солёную сельдь отварными овощами — словно роскошной «шубой» для пролетарской рыбы. Сама метафора «под шубой» недвусмысленно указывает: то, что под ней, находится внизу. Логично? Логично.

Но человек — существо сложное, и на этой логике всё только начинается. С точки зрения физики вкуса и сохранности блюда, селёдка обязана лежать в основе. Почему? Всё просто: соль. Если положить её сверху, рассол будет естественным путём стекать вниз, заливая и пересаливая нежные слои картофеля и моркови.

Снизу же, под надёжной «шубой» из свёклы, промазанной майонезом, рыба остаётся сочной, а её вкус не доминирует. Однако в ряде семейных традиций царит иная аксиома: первым кладут лук. Часто маринованный. И это на самом деле гениальное кулинарное ноу-хау.

Слой лука, выложенный на самое дно, работает консервантом. Он впитывает излишки селёдочного рассола, а своими кислыми нотами идеально балансирует жирность рыбы и майонеза.

А что же говорит нам народная мудрость, зафиксированная в старых поваренных книгах? Классический советский рецепт, закреплённый в сборниках для столовых, предписывает чёткую последовательность: рыба — лук — картофель — морковь — яйцо — свёкла. Каждый слой, кроме последнего, щедро смазывается майонезом.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью