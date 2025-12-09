Городовой / Город / Петербург на колёсах: лишь треть семей может позволить себе машину
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зима ударит по кошельку: обновление гардероба жителям СЗФО обойдётся в среднем в 18 тысяч рублей Город
«Катали и на северных оленях»: самые необычные зимние развлечения в Петербурге 150 лет назад Город
Петербургский актёр Кирилл Ульянов вернул квартиру и машину: при чём тут Долина? Город
Печатали не деньги, а налоговые справки: в Петербурге накрыли ОПГ, сколотившую десятки миллионов на подделках Город
«Зимой она становилась прямо по-настоящему главной улицей»: забытые зимние забавы Петербурга XVIII–XIX веков Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Петербург на колёсах: лишь треть семей может позволить себе машину

Опубликовано: 9 декабря 2025 15:30
Петербург на колёсах: лишь треть семей может позволить себе машину
Петербург на колёсах: лишь треть семей может позволить себе машину
Городовой ру

Город на Неве в данном рейтинге занял 11 позицию.

По результатам недавнего исследования стало известно, что только около трети семей в Санкт-Петербурге имеют возможность приобрести и содержать даже недорогую машину. Доля таких домохозяйств составила 31,1%. По этому показателю город занял одиннадцатое место среди российских регионов, сообщают РИА Новости.

При составлении рейтинга рассматривалась покупка нового автомобиля ценой примерно 1,3 миллиона рублей с учетом дальнейших затрат на его эксплуатацию. Если рассматривать более дорогие автомобили стоимостью порядка 2,9 миллиона рублей, средний процент семей, способных позволить себе такую покупку, в Петербурге снижается до 10,9%.

Порядок в рейтинге для Северной столицы при этом остается прежним.

В лидерах оказались регионы с более высоким доходом на душу населения. Среди них на первом месте разместился Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 57,8%, следом идет Чукотка — 49,4%, а замыкает тройку Магаданская область (44,8%).

В аналитическом расчете учитывались две ценовые категории легковых автомобилей:

  • около 1,3 миллиона рублей — бюджетные модели;
  • около 2,9 миллиона рублей — представители среднего класса.

Доля семей, способных содержать машину, значительно разнится в зависимости от региона и уровня цен.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью