Петербург на колёсах: лишь треть семей может позволить себе машину

По результатам недавнего исследования стало известно, что только около трети семей в Санкт-Петербурге имеют возможность приобрести и содержать даже недорогую машину. Доля таких домохозяйств составила 31,1%. По этому показателю город занял одиннадцатое место среди российских регионов, сообщают РИА Новости.
При составлении рейтинга рассматривалась покупка нового автомобиля ценой примерно 1,3 миллиона рублей с учетом дальнейших затрат на его эксплуатацию. Если рассматривать более дорогие автомобили стоимостью порядка 2,9 миллиона рублей, средний процент семей, способных позволить себе такую покупку, в Петербурге снижается до 10,9%.
Порядок в рейтинге для Северной столицы при этом остается прежним.
В лидерах оказались регионы с более высоким доходом на душу населения. Среди них на первом месте разместился Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 57,8%, следом идет Чукотка — 49,4%, а замыкает тройку Магаданская область (44,8%).
В аналитическом расчете учитывались две ценовые категории легковых автомобилей:
- около 1,3 миллиона рублей — бюджетные модели;
- около 2,9 миллиона рублей — представители среднего класса.
Доля семей, способных содержать машину, значительно разнится в зависимости от региона и уровня цен.