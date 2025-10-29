Петербург обзавёлся городом-двойником: полигон для отработки кибератак на «умные» устройства

Сотрудники Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук сконструировали виртуальный город, предназначенный для проверки методов противодействия компьютерным атакам.
Новый цифровой макет, по словам разработчиков, позволяет воспроизводить сценарии угроз для различных городских сервисов, мобильных приложений и финансовых платформ, сообщает ТАСС.
Главной задачей виртуальной среды стало повышение эффективности обучения специалистов в области защиты информации.
Руководитель Международного центра цифровой криминалистики при СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин пояснил:
Мы создали комплекс из различных типов городской цифровой инфраструктуры, максимально приближенный к реальным цифровым системам управления компаний и предприятий.
Это дает возможность моделировать широкий спектр угроз — от целевых атак на SMS-сообщения и мессенджеры отдельных жителей с последующей компрометацией банковских аккаунтов до сложных проникновений в корпоративные и промышленные сервисы, где хранятся секретные разработки.
Реалистичная структура макета охватывает четыре уязвимых направления городской инфраструктуры.
В нее вошли: система обслуживания клиентов банковских учреждений с доступом к услугам, аутентификацией пользователей, функциями перевода средств и справок; полноценная имитация мобильной связи, использующей как обмен сообщениями, так и мессенджеры; воссозданные рабочие процессы научной организации для моделирования хищения конфиденциальных данных; а также система управления техпроцессами нефтяной компании, подобная тем, что используются в промышленности.
Кроме этого, специалисты центра разработали модели, воспроизводящие поведение работников городской цифровой инфраструктуры.
В виртуальном городе сотрудники выполняют задачи по программированию, осуществляют финансовые процедуры и обмениваются данными — что создаёт условия, максимально приближённые к настоящим.
Созданная среда даёт возможность экспертам по кибербезопасности всесторонне проверять устойчивость механизмов защиты информации и оценивать их результативность в приближённых к реальности обстоятельствах.
Ранее было отмечено, что в 2025 году на 30% выросло количество попыток кибератак по отношению к персоналу предприятий Петербурга.