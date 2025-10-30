Городовой / Город / Русалки, которых не было — но они смотрят на тебя: история дома № 25 на Садовой
Русалки, которых не было — но они смотрят на тебя: история дома № 25 на Садовой

Опубликовано: 30 октября 2025 16:15
Фасад
Городовой ру

Они появились как реклама, но давно стали городской легендой.

На Садовой улице, 25, среди торговых домов XVIII века, есть здание, где на уровне первого этажа за фасадом наблюдают женские лица. Петербуржцы называют его Домом с русалками — хотя настоящих русалок здесь никогда не было.

Здание построили в конце XVIII века, позже перестраивали архитекторы Александр Ливен и Павел Волков. А нынешний облик фасад получил в 1903 году, когда архитектор Григорий Люцедарский перестроил нижний этаж под магазин «высшей парфюмерии» и склад косметики товарищества "А. Ф. Ралле и Ко".

Реклама, превращённая в миф

Тогда же на гранитных простенках между витринами появились горельефы женских голов. У всех — похожие черты, но разные выражения лица: лёгкая улыбка, задумчивость, усталость.

Историки архитектуры считают, что это была своеобразная реклама — лица должны были передавать настроение покупательниц после посещения парфюмерного магазина.С тех пор скульптуры пережили не одно столетие, смену эпох и владельцев, но остались на своём месте, обретя новое имя — русалки.

Наблюдательницы на Садовой

Сегодня редкий прохожий проходит мимо, не подняв головы. Кто-то видит в них муз старого Петербурга, кто-то — хранительниц дома,
а кто-то просто улыбается в ответ.

Говорят, что если задержать взгляд на одной из "русалок", она будто отвечает — чуть меняет выражение, словно вспоминает тебя. Может быть, это всего лишь игра света, а может — особенность города, где каждый дом хранит собственную тайну.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
