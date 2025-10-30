Русалки, которых не было — но они смотрят на тебя: история дома № 25 на Садовой

На Садовой улице, 25, среди торговых домов XVIII века, есть здание, где на уровне первого этажа за фасадом наблюдают женские лица. Петербуржцы называют его Домом с русалками — хотя настоящих русалок здесь никогда не было.
Здание построили в конце XVIII века, позже перестраивали архитекторы Александр Ливен и Павел Волков. А нынешний облик фасад получил в 1903 году, когда архитектор Григорий Люцедарский перестроил нижний этаж под магазин «высшей парфюмерии» и склад косметики товарищества "А. Ф. Ралле и Ко".
Реклама, превращённая в миф
Тогда же на гранитных простенках между витринами появились горельефы женских голов. У всех — похожие черты, но разные выражения лица: лёгкая улыбка, задумчивость, усталость.
Историки архитектуры считают, что это была своеобразная реклама — лица должны были передавать настроение покупательниц после посещения парфюмерного магазина.С тех пор скульптуры пережили не одно столетие, смену эпох и владельцев, но остались на своём месте, обретя новое имя — русалки.
Наблюдательницы на Садовой
Сегодня редкий прохожий проходит мимо, не подняв головы. Кто-то видит в них муз старого Петербурга, кто-то — хранительниц дома,
а кто-то просто улыбается в ответ.
Говорят, что если задержать взгляд на одной из "русалок", она будто отвечает — чуть меняет выражение, словно вспоминает тебя. Может быть, это всего лишь игра света, а может — особенность города, где каждый дом хранит собственную тайну.