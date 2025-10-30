Городовой / Город / Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Не туристический» Петербург: 7 тайных галерей, куда хотят только местные Город
Счёт пошёл на дни: затонувший «Капитан Ушаков» поднимут со дна Невы к концу ноября Город
Пруды, созданные снарядами: парк в Петербурге, где тишина скрывает следы войны Город
Казна Петербурга располнела: Беглов объявил о росте доходов до 1 трлн 454 млрд рублей Общество
Горькая пилюля для Петербурга: лекарства в аптеках за год подорожали на 11% Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом

Опубликовано: 30 октября 2025 18:30
Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом
Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом
Городовой ру

У актрисы нашли запрещенные вещества в аэропорту.

В Московской области суд продлил до 24 января 2026 года меру пресечения для Аглаи Тарасовой.

Актрисе запрещено покидать своё жилище ночью — с полуночи до шести часов утра, связываться со свидетелями, а также использовать телефон или другие средства связи, за исключением необходимости связаться с экстренными службами, следователем либо контролирующими органами.

Слушание дела проходило без присутствия широкой публики, представители прессы участвовали только при оглашении решения суда, сообщает 78.ru.

Ранее, 5 сентября, во время прохождения досмотра в аэропорту Домодедово у актрисы была изъята электронная сигарета, в которой находилось вещество тёмно-коричневого цвета.

Сотрудники службы досмотра заподозрили наличие наркотических веществ. В тот же день судебными органами в отношении Аглаи Тарасовой был введён запрет на определённые действия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью