Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом

В Московской области суд продлил до 24 января 2026 года меру пресечения для Аглаи Тарасовой.
Актрисе запрещено покидать своё жилище ночью — с полуночи до шести часов утра, связываться со свидетелями, а также использовать телефон или другие средства связи, за исключением необходимости связаться с экстренными службами, следователем либо контролирующими органами.
Слушание дела проходило без присутствия широкой публики, представители прессы участвовали только при оглашении решения суда, сообщает 78.ru.
Ранее, 5 сентября, во время прохождения досмотра в аэропорту Домодедово у актрисы была изъята электронная сигарета, в которой находилось вещество тёмно-коричневого цвета.
Сотрудники службы досмотра заподозрили наличие наркотических веществ. В тот же день судебными органами в отношении Аглаи Тарасовой был введён запрет на определённые действия.