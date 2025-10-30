Бельведер и отражение в пруду: как в Петербурге найти затерянный рай XIX века

Усадьба в деревне Дылицы появилась в середине XVIII века. Здесь, среди лугов под Гатчиной, гардеробмейстер Екатерины II Василий Шкурин построил каменный охотничий дворец и заложил регулярный парк.
Позже появились церковь и хозяйственные дворы — всё по образцу придворных резиденций, только тише и скромнее.
Время Трубецкой
В 1852 году имение купила княжна Елизавета Трубецкая, урожденная Белосельская-Белозерская. Она переименовала его в Елизаветино и пригласила архитектора Гаральда Боссе — автора дачи Клейнмихель и домов на Английской набережной.
Новый одноэтажный дворец с бельведером стал примером "петербургского барокко", лёгкого и нарядного.
Парк перестал быть строгим — дорожки растворялись среди луга, а в пруду отражались башня и липы. В комнатах — охотничьи доспехи, китайские шелка и библиотека в башне.
От дворца к техникуму
Позже здесь жили Охотниковы. Владимир Охотников, шталмейстер императорского двора, дал имению новое имя — Владимирское. Но вскоре пришли другие времена.
После революции усадьба стала школой, потом техникумом, а позже — профучилищем. В парке ставили теплицы, держали свиней, а в бывших гостиных стояли парты и лабораторные столы.
В 1980-х здание опустело, сгорело, начало рушиться. Казалось, что оно пережило свой век.
Возвращение
Реставрация началась в 2004 году. Архитекторы восстановили фасады, парк и интерьерные детали. Теперь это небольшой отель, где за толстым стеклом отражаются старые липы.