Бельведер и отражение в пруду: как в Петербурге найти затерянный рай XIX века

Опубликовано: 30 октября 2025 17:15
Усадьба в деревне Дылицы
Этот дом видел имперские приёмы, ученические линейки и лабораторные опыты.

Усадьба в деревне Дылицы появилась в середине XVIII века. Здесь, среди лугов под Гатчиной, гардеробмейстер Екатерины II Василий Шкурин построил каменный охотничий дворец и заложил регулярный парк.

Позже появились церковь и хозяйственные дворы — всё по образцу придворных резиденций, только тише и скромнее.

Время Трубецкой

В 1852 году имение купила княжна Елизавета Трубецкая, урожденная Белосельская-Белозерская. Она переименовала его в Елизаветино и пригласила архитектора Гаральда Боссе — автора дачи Клейнмихель и домов на Английской набережной.

Новый одноэтажный дворец с бельведером стал примером "петербургского барокко", лёгкого и нарядного.

Парк перестал быть строгим — дорожки растворялись среди луга, а в пруду отражались башня и липы. В комнатах — охотничьи доспехи, китайские шелка и библиотека в башне.

От дворца к техникуму

Позже здесь жили Охотниковы. Владимир Охотников, шталмейстер императорского двора, дал имению новое имя — Владимирское. Но вскоре пришли другие времена.

После революции усадьба стала школой, потом техникумом, а позже — профучилищем. В парке ставили теплицы, держали свиней, а в бывших гостиных стояли парты и лабораторные столы.

В 1980-х здание опустело, сгорело, начало рушиться. Казалось, что оно пережило свой век.

Возвращение

Реставрация началась в 2004 году. Архитекторы восстановили фасады, парк и интерьерные детали. Теперь это небольшой отель, где за толстым стеклом отражаются старые липы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
