Неделю искали петербурженку: мошенники подговорили ее уехать в Карелию

Опубликовано: 30 октября 2025 19:00
В настоящее время проводятся проверки с целью выяснения всех деталей инцидента.

Жительница Санкт-Петербурга Дарина Байкова, которая исчезла 24 октября, найдена живой в Республике Карелия, сообщила пресс-служба главного следственного управления следственного комитета по Петербургу и Ленинградской области.

В день своего исчезновения Дарина ушла из дома в городе Пикалёво, который находится в Бокситогорском районе Ленинградской области, и после этого связь с ней прервалась.

Оперативные действия сотрудников ФСБ, МВД и следователей позволили установить её местонахождение.

Байкова была обнаружена на территории Карелии, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.

По предварительной информации, к исчезновению девушки причастны телефонные мошенники. В настоящее время ведётся выяснение всех обстоятельств этого происшествия.

Автор:
Юлия Аликова
Город
