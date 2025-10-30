Неделю искали петербурженку: мошенники подговорили ее уехать в Карелию

Жительница Санкт-Петербурга Дарина Байкова, которая исчезла 24 октября, найдена живой в Республике Карелия, сообщила пресс-служба главного следственного управления следственного комитета по Петербургу и Ленинградской области.
В день своего исчезновения Дарина ушла из дома в городе Пикалёво, который находится в Бокситогорском районе Ленинградской области, и после этого связь с ней прервалась.
Оперативные действия сотрудников ФСБ, МВД и следователей позволили установить её местонахождение.
Байкова была обнаружена на территории Карелии, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
По предварительной информации, к исчезновению девушки причастны телефонные мошенники. В настоящее время ведётся выяснение всех обстоятельств этого происшествия.
