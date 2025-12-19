Городовой / Полезное / Рассадник бактерий: 2 места в ванной изучили под лупой и они грязнее привокзального туалета
Рассадник бактерий: 2 места в ванной изучили под лупой и они грязнее привокзального туалета

Опубликовано: 19 декабря 2025 18:39
Фото: Городовой.ру

Потому что никто и никогда не моет их.

Вы правда думаете, что самое грязное место в доме — это унитаз? Как бы не так! Публичный туалет у метро по сравнению с некоторыми уголками вашей сияющей ванной — почти стерильная операционная.

Вы старательно драите чашу, но ваше здоровье каждый день подрывают другие, куда более коварные «обитатели». Терапевт высшей категории Татьяна Романенко раскрыла неприглядную правду: настоящий рассадник бактерий — это ваша стиральная машина.

Вот вам факт, от которого содрогнётся даже крепкий желудок: на участке размером с ноготь в резинке барабана может кишеть до 120 тысяч микроорганизмов. Это вдесятеро больше, чем на ободке унитаза!

Влажное тепло — идеальный курорт для кишечной палочки, стафилококка и плесени. А споры последней, по словам врача, способны спровоцировать не только кашель, но и развитие бронхиальной астмы.

Не отстают и раковина с пространством под ней, смесители, которые вы трогаете грязными руками перед умыванием, и лейка душа — настоящий инкубатор для микробов.

Регулярная влажная уборка этих мест — не прихоть, а необходимость. Ведь гигиена — это не про блеск кафеля, а про невидимую войну за ваше здоровье.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
