Рассадник бактерий: 2 места в ванной изучили под лупой и они грязнее привокзального туалета

Вы правда думаете, что самое грязное место в доме — это унитаз? Как бы не так! Публичный туалет у метро по сравнению с некоторыми уголками вашей сияющей ванной — почти стерильная операционная.
Вы старательно драите чашу, но ваше здоровье каждый день подрывают другие, куда более коварные «обитатели». Терапевт высшей категории Татьяна Романенко раскрыла неприглядную правду: настоящий рассадник бактерий — это ваша стиральная машина.
Вот вам факт, от которого содрогнётся даже крепкий желудок: на участке размером с ноготь в резинке барабана может кишеть до 120 тысяч микроорганизмов. Это вдесятеро больше, чем на ободке унитаза!
Влажное тепло — идеальный курорт для кишечной палочки, стафилококка и плесени. А споры последней, по словам врача, способны спровоцировать не только кашель, но и развитие бронхиальной астмы.
Не отстают и раковина с пространством под ней, смесители, которые вы трогаете грязными руками перед умыванием, и лейка душа — настоящий инкубатор для микробов.
Регулярная влажная уборка этих мест — не прихоть, а необходимость. Ведь гигиена — это не про блеск кафеля, а про невидимую войну за ваше здоровье.