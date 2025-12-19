«Белый список» толстеет: Минцифры снова расширило перечень сайтов

В России расширили список интернет-ресурсов и сервисов, к которым граждане продолжают получать доступ во время временных ограничений на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры.

Среди недавно внесённых в перечень — сайт, посвящённый итогам года с Владимиром Путиным, а также официальные ресурсы Совета Федерации, МВД, МЧС и организации «Движение первых».

К белому списку подключили сайты крупнейших российских авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», просветительский портал «Объясняем РФ», компании «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», а также оператора связи «Мотив» и Московскую биржу.

Для поиска работы открытым остаётся портал HeadHunter, а для временного пользования автомобилем — сервис «Ситидрайв». В перечень включили сеть кафе быстрого питания «Вкусно и точка», транспортно-логистическую компанию «Деловые линии», а также ряд других организаций.

Среди ресурсов средств массовой информации в списке значатся следующие: приложение «Радиоплеер», издания «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», каналы «Первый канал», НТВ, RT, ОТР, ТВЦ, ТВ3, «Мир», ТНТ, СТС, «Спас», а также «Пятый канал», «Рен ТВ», «Пятница», «Домашний», «Муз ТВ» и «Мир».

Доступ также обеспечен к онлайн-кинотеатру «Иви».

В этот же перечень вошли популярные сетевые магазины и супермаркеты: «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и компания «Петрович».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируют включить в список электронное приложение транспортной системы «Подорожник», чтобы им можно было воспользоваться даже при отсутствии мобильной связи.

Обновлённый перечень призван обеспечить гражданам возможность получать ключевые услуги и актуальную информацию в случае временных нарушений работы мобильного интернета.

