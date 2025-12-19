Купе «Мама +»: невероятные фишки новой «Красной стрелы», которые заставят забыть о бизнес-классе самолета

Почему билеты на первый рейс «Красной стрелы» не продавали, а потом они взлетели в цене.

Легендарный поезд «Красная стрела», связывающий Москву и Петербург, пережил радикальное обновление.

Состав был торжественно презентован на Московском вокзале — внутри абсолютно новые вагоны габарита Т, отличающиеся увеличенными размерами и повышенной вместимостью.

При этом сам первый рейс с пассажирами, анонсированный на 18 декабря, вызвал немало вопросов, поскольку билетов на первый рейс в продаже не было, хотя отправление ожидалось в тот же день.

Комфорт на три сантиметра: новая геометрия пути

Обновление приурочено к 95-летнему юбилею состава. Основные изменения коснулись геометрии вагонов габарита Т. Их конструкция обеспечивает “большую вместимость и более длинные полки — 2 метра”.

В частности, ширина спальных полок стала больше на три сантиметра, а верхняя полка удлинилась на 16 сантиметров, нижняя — на шесть.

Благодаря этим метрическим преобразованиям, купейный вагон теперь вмещает 40 мест вместо прежних 36, при этом “проход по салону стал заметно шире, что должно повысить комфорт пассажиров”.

Концепция фирменного состава сохранена, однако новое внутреннее оформление и ливрея заметно обновились.

“Именно этот тип подвижного состава станет базовым для дальнего следования в ближайшие годы”.

Сервисы премиум-класса для 8-часового маршрута

Новые вагоны предлагают уровень сервиса, несвойственный скоростному маршруту между столицами. В составе появились специализированные зоны: «детское» купе с полкой «Мама +», а также душевая кабина в отдельном помещении.

Штабной вагон оборудован сразу двумя купе для маломобильных пассажиров, оборудованными “устройствами для посадки пассажиров на колясках”, а также бытовым помещением со стиральной машиной.

Верхние полки теперь оснащены индивидуальным столиком, и, что примечательно, заявлено наличие сейфа у каждого места.

Открытый вопрос о СВ и судьба старых вагонов

Вместе с тем, судьба некоторых элементов состава остается неясной. Вопрос комплектации вагонами СВ и наличия вагона-ресторана пока открыт.

Обсуждается возможность трансформации купейных вагонов в СВ путем изменения конфигурации верхних полок. При этом нынешние вагоны «Красной стрелы» могут продолжить работу, но уже в составе иного поезда.

Реакция пассажиров: скепсис и вопросы о цене

Общественность встретила нововведения с изрядной долей скептицизма. Пассажиры выразили сомнения в целесообразности такого обновления для 8-часового маршрута. Звучали реплики о непрактичности:

“Интересно, сколько душевые продержатся в рабочем и чистом состоянии?”.

Другие сомневались в необходимости такого шика для короткой поездки:

“Зачем все это в поезде Питер-Москва, который идет 6 часов?! Что, дома не помыться и не пожрать?”.

Когда билеты, несмотря на первоначальную закрытость продаж, появились в доступе, начальная цена от 1000 рублей быстро сменилась реальностью. При попытке покупки выяснилось, что “дешевле 6 тысяч нет”.

Это вызвало дополнительное недоумение.

“С вас 50 тыщ”, — язвят пользователи.

Также они ставят под сомнение соотношение цены и полученного.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.