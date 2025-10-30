Городовой / Город / Тысячи военных с факелами... Но зачем? Загадочные похороны Петра Великого
Тысячи военных с факелами... Но зачем? Загадочные похороны Петра Великого

Опубликовано: 30 октября 2025 16:45
Гроб стоял среди свечей, пока столица жила своей жизнью.

Пётр I умер в Зимнем дворце утром 28 января 1725 года. С 13 февраля его тело выставили в так называемой Печальной зале (castrum doloris), где вокруг гроба разместили регалии и ордена — редкий для России на тот момент европейский ритуал.

Торжественная процессия прошла 10 марта 1725-го: для перехода через Неву выстроили наплавной мост и выстроили коридор из более чем десяти тысяч военных с факелами. Гроб перенесли в ещё недостроенный Петропавловский собор.

Почему захоронение отложили

Ключевая причина задержки — незавершённость собора: внутри него возвели временную деревянную церковь, где гроб простоял до фактического погребения в мае 1731 года.

В эти годы оформлялся новый императорский траурный церемониал, во многом заимствованный из немецких и французских образцов: именно тогда в процессиях закрепили порядок несения шапок царств, скипетра, державы и короны.

Брюс и миф о чернокнижнике

Вскрытие и бальзамирование организовал ближайший сподвижник Петра Яков Брюс — фигура, окружённая слухами. Народная молва приписывала ему "чернокнижье", отсюда и поздние версии о якобы планировавшемся мавзолее.

В научных публикациях Брюс описывается как рациональный администратор: бальзамирование было частью нового придворного протокола, а не мистических опытов.

Вместе — спустя годы

Екатерина I, скончавшаяся в 1727 году, также была забальзамирована; её гроб поставили рядом с Петром в той же временной церкви. По повелению Анны Иоанновны в 1731 году оба были преданы земле по христианскому обычаю в Петропавловском соборе.

