Городовой / Город / Снова отдыхать 7 ноября? В Госдуме предложили вернуть выходной в день Октябрьской революции
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сегодня всё одинаково, но раньше... Путешествие во времени по Николаевскому проспекту Город
Под прицелом Фемиды: Аглая Тарасова остается без связи и под домашним арестом Город
Западная часть Котлина — это другая планета: заброшенная территория, которую мало кто видел Город
Смолк голос «ленинградского Боба Марли»: ушёл из жизни Андрей Куницын Город
Мост в Петербурге, который потерял имя, но обрёл силу: почему его цвет — историческая загадка Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Снова отдыхать 7 ноября? В Госдуме предложили вернуть выходной в день Октябрьской революции

Опубликовано: 30 октября 2025 17:30
Снова отдыхать 7 ноября? В Госдуме предложили вернуть выходной в день Октябрьской революции
Снова отдыхать 7 ноября? В Госдуме предложили вернуть выходной в день Октябрьской революции
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий изменения в перечне нерабочих праздничных дней, закреплённом в Трудовом кодексе России.

Группа депутатов Государственной думы, которой руководит Геннадий Зюганов, подготовила проект закона о введении выходного дня 7 ноября — в честь годовщины Октябрьской социалистической революции, сообщает РИА Новости.

Этот документ предусматривает поправки в статью Трудового кодекса, регламентирующую праздничные и нерабочие дни.

Создатели законопроекта считают, что сохранение памяти об этой дате играет важную роль для сплочения российского общества, особенно в нынешних условиях напряжённости с западными странами.

В пояснительной записке к документу отмечается, что введение выходного могло бы положительно сказаться на единстве граждан.

Как подчеркивают авторы, их предложение находит отклик у миллионов россиян, для которых 7 ноября — значимый день.

Ранее сообщалось о предложении перенести новогодние праздники на май.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью