Снова отдыхать 7 ноября? В Госдуме предложили вернуть выходной в день Октябрьской революции

Группа депутатов Государственной думы, которой руководит Геннадий Зюганов, подготовила проект закона о введении выходного дня 7 ноября — в честь годовщины Октябрьской социалистической революции, сообщает РИА Новости.
Этот документ предусматривает поправки в статью Трудового кодекса, регламентирующую праздничные и нерабочие дни.
Создатели законопроекта считают, что сохранение памяти об этой дате играет важную роль для сплочения российского общества, особенно в нынешних условиях напряжённости с западными странами.
В пояснительной записке к документу отмечается, что введение выходного могло бы положительно сказаться на единстве граждан.
Как подчеркивают авторы, их предложение находит отклик у миллионов россиян, для которых 7 ноября — значимый день.
Ранее сообщалось о предложении перенести новогодние праздники на май.