Все новости / Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов

Политика
В Госдуме возникла потасовка между депутатами из-за плаката против QR-кодов
Представители партии КПРФ развернули в зале Госдумы плакат, критикующий QR-коды, на что встретили отпор со стороны членов «Единой России». Противостояние длилось недолгого, однако спикер палаты Вячеслав Володин поручил комиссию по регламенту разобраться в произошедшем. Подробности сообщает РИА Новости.
17 дек 2021 09:42
Политика
Секретарь КПРФ Ющенко: Зюганов не является противником вакцинации
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса. Об этом «Российской газете» заявил пресс-секретарь Зюганова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.
24 ноя 2021 20:45
Общество
Врачи 11 больниц предложили противникам вакцинации от COVID-19 посетить красную зону
Ряд главных врачей ведущих российских больниц обратились к известным противникам вакцинации от COVID-19 с предложением провести экскурсию по «красной зоне». Открытое письмо медиков оказалось в распоряжении РИА Новости.  
24 ноя 2021 12:01
Политика
Зюганов назвал ситуацию с Рашкиным местью КПРФ
Уголовное дело в отношении депутата-коммуниста Валерия Рашкина, который признался в убийстве лося на охоте, является местью КПРФ за высокий результат на прошедших парламентских выборах. Такое мнение выразил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».
18 ноя 2021 12:25
Политика
«Работать больше надо»: Зюганов ответил на жалобу депутата Матвеева о пустом кабинете
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал претензии депутата Михаила Матвеева о его новом рабочем кабинет в Госдуме, который оказался совершенно пустым. Заявление лидера коммунистов прозвучало в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает «Газета.ру».
11 ноя 2021 13:22
Политика
Зюганов назвал «уголовным преступлением» блокирование приемной депутата КПРФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением ситуацию с блокировкой сотрудниками полиции в Москве общественно приемной первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.
28 сен 2021 19:19
Общество
В Госдуме одобрили поправку Путина к Конституции о пенсиях
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник, 3 марта, отклонил поправки, которые предложили внести депутаты фракций «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и КПРФ под предводительством Геннадия Зюганова. В числе предложенных изменений было закрепление в Основном законе возраста выхода на пенсию и минимального размера оплаты труда (МРОТ), который должен составлять не меньше двух прожиточных минимумов. Об этом сообщает «РИА Новости».
04 мар 2020 08:58
Город
Геннадий Зюганов пришел в ярость из-за скандала с переименованием Дня снятия блокады
Геннадий Зюганов пришел в ярость из-за скандала с переименованием Дня снятия блокады. Сегодня он встретился с петербургскими журналистами. Планировалось обсудить планы партии на ближайший год, но
29 янв 2014 10:40
Политика
Г.Полтавченко: "Выборы в Петербурге были максимально честными и прозрачными"
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает прошедшие в городе выборы максимально честными. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. "Выборы в Петербурге состоялись. Они были
05 мар 2012 12:37
Политика
Exit-polls в Петербурге: Владимир Путин побеждает в первом туре
По результатам еxit-polls (опросов на выходе с избирательных участков) на выборах президента России в Петербурге лидирует Владимир Путин с результатом 52,7%. Об этом сообщила журналистам гендиректор
05 мар 2012 09:30
Эксклюзив
Последние новости
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес