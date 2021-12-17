Представители партии КПРФ развернули в зале Госдумы плакат, критикующий QR-коды, на что встретили отпор со стороны членов «Единой России». Противостояние длилось недолгого, однако спикер палаты Вячеслав Володин поручил комиссию по регламенту разобраться в произошедшем. Подробности сообщает РИА Новости.
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов не является противником вакцинации от коронавируса. Об этом «Российской газете» заявил пресс-секретарь Зюганова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.
Ряд главных врачей ведущих российских больниц обратились к известным противникам вакцинации от COVID-19 с предложением провести экскурсию по «красной зоне». Открытое письмо медиков оказалось в распоряжении РИА Новости.
Уголовное дело в отношении депутата-коммуниста Валерия Рашкина, который признался в убийстве лося на охоте, является местью КПРФ за высокий результат на прошедших парламентских выборах. Такое мнение выразил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал претензии депутата Михаила Матвеева о его новом рабочем кабинет в Госдуме, который оказался совершенно пустым. Заявление лидера коммунистов прозвучало в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает «Газета.ру».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением ситуацию с блокировкой сотрудниками полиции в Москве общественно приемной первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.
В КПРФ отреагировали на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который ранее предсказал коммунистам скорую смену руководителя. Подробности раскрывает «РБК».
Вторая часть проект журналиста, писателя и главреда Esquire Сергея Минаева «Девяностые» выходит в онлайн-кинотеатре More.tv 5 марта 2021 года.
Для определения диагноза телеведущей хватило фотографий и имен.
Российский президент Владимир Путин ответил на критику КПРФ в отношении поправок к Основному закону. Об этом пишет «РИА Новости».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился ко всем коммунистам и их сторонникам с призывом голосовать против предлагаемых Кремлем поправок в Основной закон.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник, 3 марта, отклонил поправки, которые предложили внести депутаты фракций «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и КПРФ под предводительством Геннадия Зюганова. В числе предложенных изменений было закрепление в Основном законе возраста выхода на пенсию и минимального размера оплаты труда (МРОТ), который должен составлять не меньше двух прожиточных минимумов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Шансы на единение оппозиции на выборах губернатора Петербурга оказываются под вопросом, не вписавшись в левый поворот. Под вечер стало известно — несмотря на долгие переговоры между лидером
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости провести референдум по вопросу возвращения Санкт-Петербургу прежнего названия. Об этом сообщает радиостанция РСН. "Только два города
Геннадий Зюганов пришел в ярость из-за скандала с переименованием Дня снятия блокады. Сегодня он встретился с петербургскими журналистами. Планировалось обсудить планы партии на ближайший год, но
Издательство «Центрполиграф» представляет: Борис Березовский «Автопортрет. Записки повешенного» «Он искренне считал, что костюм дьявола на российском
В Петербурге обнаружилось 46 участков, на которых Владимир Путин набрал больше 90 % голосов. Подавляющее большинство — временные, образованные за несколько дней до голосования. Среди них есть
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко считает прошедшие в городе выборы максимально честными. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. "Выборы в Петербурге состоялись. Они были
В Санкт-Петербурге на выборах президента России премьер-министр Владимир Путин набрал 58,77% голосов. Об этом 5 марта 2012г. в 10:00 мск сообщил журналистам председатель горизбиркома Александр
По результатам еxit-polls (опросов на выходе с избирательных участков) на выборах президента России в Петербурге лидирует Владимир Путин с результатом 52,7%. Об этом сообщила журналистам гендиректор