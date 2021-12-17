Геннадий Зюганов

В Госдуме одобрили поправку Путина к Конституции о пенсиях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник, 3 марта, отклонил поправки, которые предложили внести депутаты фракций «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и КПРФ под предводительством Геннадия Зюганова. В числе предложенных изменений было закрепление в Основном законе возраста выхода на пенсию и минимального размера оплаты труда (МРОТ), который должен составлять не меньше двух прожиточных минимумов. Об этом сообщает «РИА Новости».