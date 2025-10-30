Губернатор Ленобласти пообещал: в «умном городе» беспроводной интернет будет в каждом уголке

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на сессии, посвящённой развитию умных городов, в ходе форума БРИКС-2025. В рамках своего доклада он рассказал о конкретных шагах, которые уже предпринимаются для внедрения современных технологий в регионе.
Дрозденко также обратил внимание на то, что наличие бесплатного интернета в общественных местах и возможность подзарядки мобильных устройств в городском пространстве должны стать стандартом для городов будущего.
В числе уже реализованных мер он отметил, что примерно 1,7 миллиона человек в Ленинградской области пользуются цифровой биометрией. В регионе действует единая транспортная карта «Ленинградская», облегчающая поездки.
Кроме того, стартовало тестирование детской банковской карты, за расходами по которой могут следить родители.
Дрозденко отдельно подчеркнул роль технологий искусственного интеллекта в системе управления, указав, что цель искусственного интеллекта — помогать, а не заменять управленцев.
По словам главы области, внедрение цифровых инструментов позволяет вести точный учёт и экономить ресурсы, поскольку помогает избежать лишних расходов.
«Когда мы обсуждаем концепцию умного города, важно организовать учёт таким образом, чтобы не платить больше, чем требуется»,
— отметил губернатор.
Ранее представители администрации опровергли распространённые в соцсетях слухи о возможных ограничениях доступа к мобильному интернету на территории Ленинградской области.