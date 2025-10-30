Городовой / Город / Губернатор Ленобласти пообещал: в «умном городе» беспроводной интернет будет в каждом уголке
Губернатор Ленобласти пообещал: в «умном городе» беспроводной интернет будет в каждом уголке

Опубликовано: 30 октября 2025 17:00
Александр Дрозденко озвучил предложения по развитию технологий «умного города» на международном форуме БРИКС-2025.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил на сессии, посвящённой развитию умных городов, в ходе форума БРИКС-2025. В рамках своего доклада он рассказал о конкретных шагах, которые уже предпринимаются для внедрения современных технологий в регионе.

Дрозденко также обратил внимание на то, что наличие бесплатного интернета в общественных местах и возможность подзарядки мобильных устройств в городском пространстве должны стать стандартом для городов будущего.

В числе уже реализованных мер он отметил, что примерно 1,7 миллиона человек в Ленинградской области пользуются цифровой биометрией. В регионе действует единая транспортная карта «Ленинградская», облегчающая поездки.

Кроме того, стартовало тестирование детской банковской карты, за расходами по которой могут следить родители.

Дрозденко отдельно подчеркнул роль технологий искусственного интеллекта в системе управления, указав, что цель искусственного интеллекта — помогать, а не заменять управленцев.

По словам главы области, внедрение цифровых инструментов позволяет вести точный учёт и экономить ресурсы, поскольку помогает избежать лишних расходов.

«Когда мы обсуждаем концепцию умного города, важно организовать учёт таким образом, чтобы не платить больше, чем требуется»,

— отметил губернатор.

Ранее представители администрации опровергли распространённые в соцсетях слухи о возможных ограничениях доступа к мобильному интернету на территории Ленинградской области.

Юлия Аликова
Город
