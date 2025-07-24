Баланс между работой и личной жизнью: почему у 49% петербуржцев его нет

Тревожная статистика приходит из города на Неве: три четверти работающих петербуржцев — а это целых 75% — ежедневно сталкиваются с состоянием эмоционального выгорания.

Столица, известная своей культурой и историей, оказалась в авангарде общероссийских проблем, связанных с трудовым стрессом.

Точнее, стала лидером по этому показателю.

Стресс, беспокойство и вечный цейтнот: другие проблемы офисных работников

Но эмоциональное выгорание — это лишь верхушка айсберга. За ним следуют другие серьезные проблемы, с которыми сталкиваются жители Петербурга.

Как пишет 78.ru, так, стресс и беспокойство по поводу рабочих задач испытывают еще 65% горожан.

Отсутствие баланса между работой и личной жизнью — так называемого баланса между работой и личной жизнью — отмечают почти половина опрошенных (49%).

Информационная перегрузка и режим «всегда на связи»: как технологии губят сотрудников

Современный мир диктует свои условия.

Информационная перегрузка, о которой заявили 47 % работников, и необходимость «всегда быть на связи», о которой сообщили 45 % опрошенных, лишь усугубляют ситуацию.

К этому добавляется статистика по переработкам: регулярные или частые переработки отмечают 44 % городских работников.

Цена успеха или новая реальность?: что стоит за статистическими данными

Эти цифры рисуют картину напряженной рабочей жизни, в которой профессиональные обязанности зачастую вытесняют личное время и эмоциональное благополучие.

Такое состояние может привести к серьезным последствиям для здоровья — как физического, так и психического.

Петербург на пределе: когда пора задуматься о своем состоянии

Высокий процент выгорания в одном из крупнейших городов России — это сигнал для всех: и для сотрудников, и для компаний, и для государственных структур.

Необходимо искать пути повышения осведомленности о проблеме, внедрять корпоративные программы поддержки и создавать более благоприятную рабочую среду.

Возможно, петербуржцам пора пересмотреть приоритеты и найти баланс, пока «выгорание» не стало нормой.