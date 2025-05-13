«Уважаемые лоси, уточняйте режим работы»: в Петербурге сотрудники ДПС пытались вразумить лесных гостей

В центре внимания Петербурга оказались два лося, которые решили прогуляться по Приморскому району и доставили немало хлопот и веселья сотрудникам ГАИ.
Ночное дежурство полицейских превратилось в настоящее сафари, закончившееся благополучным возвращением сохатых в родной Юнтоловский заказник.
Лоси у храма: неожиданное паломничество
Сначала сохатых заметили на ступенях Свято-Духовского собора на Долгоозерной. Неизвестно, что привлекло животных к храму — возможно, они просто искали укрытие от городской суеты или же их интересовали какие-то другие мотивы. Инспекторы ДПС отреагировали оперативно, но с юмором.
«Лоси пришли к храму на Долгоозерной около часа ночи. Инспекторы ДПС вежливо по-человечески объяснили, что храм закрыт в ночное время и богослужения не проводятся», — сообщила пресс-служба ведомства.
Ближе к спальной застройке: городские приключения сохатых
Однако на этом приключения лосей не закончились. Животные перебрались поближе к спальной застройке, что вызвало еще больший интерес и озабоченность местных жителей. Понимая, что самостоятельно сохатые не найдут дорогу домой, сотрудники ДПС приняли решение сопроводить заблудившихся гостей до ближайшего лесного массива.
До родного заказника: вежливое сопровождение
В итоге патруль сопроводил заплутавших гостей до родного Юнтоловского заказника, где они смогли вернуться в свою естественную среду обитания. Но приключения на этом не закончились. В 4 утра сохатые вышли снова, и на этот раз в сопровождении сотрудников ДПС и ППСП были отправлены в ближайший лесной массив.
Пресс-служба ведомства завершила свое сообщение в ироничном тоне:
«Уважаемые лоси и олени, если читаете данный пост, заранее уточняйте режим работы организаций и учреждений!»
Причины «городского» туризма лосей: близость заказника и любопытство
Причины, по которым лоси покинули свой привычный ареал обитания, могут быть разными — от поиска пищи до просто проявления любопытства. Юнтоловский заказник находится в непосредственной близости от городской застройки, поэтому животные могут легко заблудиться и выйти на улицы Петербурга.
Важно отметить, что появление диких животных в городе — это всегда повод для повышенного внимания и соблюдения мер предосторожности.
Что делать при встрече с дикими животными: советы специалистов
При встрече с дикими животными в городе необходимо соблюдать определенные правила — не подходить близко, не кормить, не пытаться погладить и не делать резких движений.
Лучше всего сообщить о появлении животных в соответствующие службы, которые примут необходимые меры для обеспечения их безопасности и возвращения в естественную среду обитания.