Петербургское небо капризничало, а дворники — нет: уборка города подстраивалась под погоду

Опубликовано: 9 декабря 2025 09:45
Петербургское небо капризничало, а дворники — нет: уборка города подстраивалась под погоду
Петербургское небо капризничало, а дворники — нет: уборка города подстраивалась под погоду
Городовой ру

В Санкт-Петербурге дворникам приходится регулярно справляться с последствиями переменчивой погоды.

Зимой погодные условия в Санкт-Петербурге продолжают удивлять как жителей, так и туристов, а городским службам приходится быстро реагировать на изменения.

На минувшей неделе рабочие вывезли 1,2 тысячи кубических метров мусора и около тысячи тонн снежных масс. Причиной оказались переменчивая температура и необычно тёплое начало месяца.

Власти уточнили, что устойчивая зимняя погода в Петербурге пока не наступила: привычных для этого времени года сугробов нет, и коммунальные службы большую часть декабря занимались промывкой улиц.

Однако к концу первой недели месяца в город пришёл мороз, и работники были вынуждены перейти к другим задачам.

За первую неделю декабря были очищены 64 тысячи урн, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Синоптики предупреждали, что на неделе с 8 по 14 декабря в Петербурге ожидаются резкие изменения погоды: горожанам стоит подготовиться к скачкам температуры и смене типа осадков.

В начале недели прогнозировался мокрый снег при температуре около нуля, а к ее окончанию станет морозно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
