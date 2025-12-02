Пицца подождет: русское блюдо лишило итальянцев слов

Лоренцо Баньяти, известный итальянский музыкант, который уже несколько лет живёт и работает в России, снял видеоролик о русском борще. Свои впечатления от традиционного блюда он записал вместе с другом Лукой, также приехавшим из Италии.

Видео появилось на популярной российской платформе и быстро вызвало интерес зрителей, сообщает 78.ru.

В процессе дегустации Лоренцо предложил Луке оценивать блюда с помощью одного из пяти вариантов: «Отвал башки», «Очень вкусно», «Нормально», «Неплохо» или «Невкусно».

На первом месте в меню оказался борщ. После первой ложки Лука без раздумий поставил высшую оценку и эмоционально воскликнул:

«Отвал башки!»

Особенное восхищение у обоих итальянцев вызвало сочетание борща с хлебом, чесноком и салом, которым их угостили согласно старинному русскому обычаю. Лоренцо и Лука обменялись комплиментами этому необычному для них вкусу. Оба признали, что такой способ подачи усилил впечатление от самого блюда.

Однако не каждое русское угощение пришлось Луке по душе. Блюдо под названием холодец не вызвало особого восторга, хотя друг Лоренцо проявил вежливость и оценил его как «Нормально».

По словам Луки, главной причиной сдержанной реакции стала непривычная для него консистенция, а также тот факт, что закуска подаётся в холодном виде.