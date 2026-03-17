Пикантная вкуснятина: корейский салат с овощами и мясом, который сметают со стола первым

Немного остроты, немного сладости и приятная пикантность.

Отличный вариант как для ужина, так и для праздничного стола — готовится несложно, а вкус запоминается надолго. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусно-с-Ксю".

Ингредиенты

говядина — 400 г, огурцы — 200 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., сладкий перец — 250 г, кинза — 2 ст. л., чеснок — 2–3 зубчика, сахар — 1 ч. л., уксус (рисовый или другой) — 1 ст. л., соевый соус — 4 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., кунжутное масло — 1 ст. л. (по желанию), кунжут — 1 ст. л., кориандр — 1/2 ч. л., соль, красный чили — по вкусу.

Приготовление

Сначала я готовлю мясо. Нарезаю говядину и обжариваю её на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Для аромата добавляю немного кунжутного масла. Но если его нет, ничего страшного.

Затем нарезаю лук тонкими полукольцами, отправляю к мясу и готовлю ещё около 7-8 минут на среднем огне.

После этого вливаю соевый соус, добавляю нарезанный соломкой сладкий перец и натёртую морковь (лучше на тёрке для корейской моркови). Предварительно морковь слегка солю, даю ей пустить сок и затем его сливаю. Обжариваю всё вместе ещё 4–5 минут.

Огурцы нарезаю вдоль, слегка солю и даю им постоять, чтобы вышла лишняя влага. Затем сок сливаю, а огурцы перекладываю в салатник.

Добавляю к ним горячее мясо с овощами, измельчённый чеснок, чили, сахар, кориандр и кинзу. Всё тщательно перемешиваю. В конце вливаю уксус, добавляю кунжут и снова перемешиваю.

Убираю салат в холодильник хотя бы на несколько часов — так он хорошо пропитается и станет ещё вкуснее.

Примерное время приготовления: 35–45 минут.

