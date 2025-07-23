Кронштадт — разочарование года: почему путешественники жалеют о поездке

Кронштадт, некогда закрытый военный город, привлекает все больше туристов, желающих прикоснуться к истории российского флота.
Однако, как выясняется, цены на некоторые достопримечательности могут неприятно удивить даже искушенных путешественников.
Об этом рассказали авторы канала “Пусть все путешествия сбудутся”, поделившись своим опытом посещения Музея военно-морской славы и подводной лодки АПЛ К-3 “Ленинский комсомол”.
«В общем, откуда взялось ценообразование в 1900 руб с человека, я не поняла. Посещайте сами свою подлодку, кто такую стоимость придумал!» — возмущаются авторы канала.
Мечта и реальность
Поездка в Кронштадт планировалась давно, и главной целью был осмотр первой советской атомной подлодки.
Но радость от предвкушения знакомства с легендарной машиной быстро сменилась разочарованием, когда стало известно о стоимости посещения.
Цены кусаются
Как оказалось, в выходные дни получасовая экскурсия по подлодке стоит 1500 рублей с человека. При этом без экскурсии на борт не пускают.
Кроме того, чтобы попасть на подлодку, необходимо приобрести билет в Музей военно-морской славы за 400 рублей.
В итоге, посещение подлодки обходится в 1900 рублей на одного взрослого человека.
Альтернатива есть
Такая цена показалась туристам неоправданно высокой. Для сравнения, посещение подводной лодки С-189 в Петербурге стоит 700 рублей с экскурсией, а осмотр подводной лодки Б-413 в Калининграде обойдется всего в 400 рублей.
“Пиратский грабеж”
Недовольные туристы оставляют по поводу цены множество гневных отзывов в интернете.
«Приехали всей семьей с двумя детьми и бабушкой блокадницей, специально посетить АПЛ К-3, оказывается билеты надо приобретать за месяц в интернете, стоимость их, мягко говоря, космическая 1500 взрослый и 750 подросток», — жалуются посетители.
Многие называют ценообразование в Кронштадте «пиратским грабежом».
История с высокими ценами в Кронштадте поднимает вопрос о доступности исторических достопримечательностей для широкой публики.
Остается надеяться, что руководство музея пересмотрит свою ценовую политику и сделает посещение легендарной подлодки доступным для большего числа россиян.