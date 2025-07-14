«Питер, ты что, заболел?»: как Северная столица пережила первые жаркие выходные лета

В соцсети петербуржцы делились впечатлениями от того, как город переживает жару.

Жители Петербурга наконец-то дождались настоящего лета и пережили пока что самый жаркий день. Столбик термометра поднялся до отметки в 31 градус. Как, непривыкший к жаре город, спасался от нее?

Новый рекорд

В воскресенье, 13 июля, в Петербурге буквально плавился — столбики термометров уверенно добрались до отметки +31°C.

Для города, где даже летом часто приходится носить ветровку, этот случай стал настоящим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован всего за день до этого — 12 июля, когда температура достигла +30,2°C.

Но воскресенье переплюнуло все ожидания: жара стала главной темой разговоров и в транспорте, и в социальных сетях.

Как отреагировали горожане

Пляжи и парки были забиты под завязку. Люди загорали везде, где придется — кто-то на песчаных берегах Финского залива, кто-то возле ближайшего фонтана, а кто-то просто из окна.

Чтобы хоть немного остудить раскаленный асфальт, его поливали холодной водой, но и это не помогло. В соцсетях появилось видео, как дорожное покрытие прогибается под ногой петербуржца.

Пользователи интернета делились фотографиями с градусниками, мемами про «африканский Петербург» и жалобами на душные квартиры. Даже чайки подлетали к окнам и с удовольствием принимали помощь от людей в виде чашечки с водой.

«Питер, ты что, заболел?» — писали в соцсети.

Почему так жарко?

Синоптики отметили, что причиной аномальной жары стал антициклон, который принес в регион сухой жар и воздух. Обычно середина июля в Петербурге — это +20…+23°C, иногда дождик и ветер.

Но без осадков тоже не обошлось, грозы и сильный ветер не испортили пляжное настроение петербуржцев, которые тут же вернулись к водоемам.

Специалисты отмечают, что такие скачки температуры происходят редко, но в последние годы становятся все более частыми. Вспомнить только весну с ее перепадали от летних температур к сугробам в апреле и мае.

Что дальше с погодой?

Жара задерживается. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещает много солнца, воздушная масса хотя и немного прохладнее, но все это компенсируется солнечным прогревом.

Так что город продолжит наслаждаться летом.