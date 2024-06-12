Платные лифты и собаки на улицах: что разочаровывает туристов в Грузии

Грузия привлекает туристов не только пляжным отдыхом, но и кухней, поклонников которой не счесть. Однако помимо плюсов, у страны есть и минусы с которыми рискуют столкнуться туристы.

Не соблюдение ПДД

К вождению в стране относятся довольно халатно. Далеко не все соблюдают правила. Нелегко приходится и пешеходам. Одни автомобилисты могут пронестись прямо перед лицом, в то же время другие будут стоять, сигналить и поторапливать.

Разговоры в такси

В грузинском такси с вами, скорее всего, заговорят. Сперва это кажется весьма полезным. Можно сразу же разузнать все о стране, местных жителях и достопримечательностях. Однако спустя неделю разговоры сильно надоедают, поскольку приходится рассказывать одно и то же — откуда ты, надолго ли приехал, где остановился.

Источник фото: Legion-Media

Уличные псы

Тем, кто боится собак, в Грузии может быть неуютно. Особенно это касается Батуми. Как правило, все они чипированные и на людей не нападают, однако, как говорится, у страха глаза велики.

Платные лифты

Как ни странно, такое действительно встречается. В частности, в новостройках Батуми нужно пополнять специальную карточку, чтобы не приходилось взбираться по лестнице.

Источник фото: Legion-Media

Навязчивые промоутеры

Отвязаться от гида на туристической локации или промоутера, предлагающего какую-либо услугу, весьма непросто. Уговаривать будут долго и настойчиво. А вежливый отказ многие не воспринимают.

Высокие цены

Если в прошлом россияне считали Грузию дешевой страной, то сегодня такой ее называть нельзя. Это касается не только аренды жилья и местных кафе, но и покупки одежды.

«Жить в Грузии дороже, чем в России. Прошли времена, когда за 50 лари (1500 рублей) в ресторане можно было пообедать втроем, подорожало вино, еда, такси», — пишет недавно побывавшая в старне россиянка на Дзен-канале «Удивительная Грузия».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media