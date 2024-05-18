А где бюст? Как кофе влияет на размеры женской груди

Привычка пить кофе по нескольку чашек в день может сыграть с женщинам злую шутку. Не исключено, что после нескольких лет увлечения этим напитком вам может понадобиться бюстгальтер поменьше, чем вы

Привычка пить кофе по нескольку чашек в день может сыграть с женщинам злую шутку. Не исключено, что после нескольких лет увлечения этим напитком вам может понадобиться бюстгальтер поменьше, чем вы носили прежде. Научно доказано, что кофе способно уменьшать в размерах дамскую грудь.

Источник фото: legion-media.ru

Шведские ученые провели занятный эксперимент, чтобы проверить свою гипотезу. Они нашли около трехсот женщин-добровольцев, которые рискнули самым дорогим, своими пышными формами. На протяжение исследования их просили выпивать в сутки свое привычное количество чашек кофе в день. В большинстве своем они могли осилить по 2-3 бокала. По результатам итоговых замеров выяснилось, что в среднем грудь кофеманок стала меньше аж на 17%.

Особенно заметно было изменение у обладательниц изначально пышных форм. Дамы с более скромным размером критической разницы не увидели. Но в любом случае кофеин негативно отразился на молочных железах, хотя механизм его воздействия в этом плане исследован до сих пор недостаточно. Однако другие ученые сочли такой эксперимент не слишком "чистым" и убедительным, отметив, что в организме женщин большое значение имеет гормональный фон. Так, в разные периоды менструального цикла, грудь может становиться больше или меньше.

Источник фото: legion-media.ru

В любом случае, дамам, которые пьют кофе литрами, нужно учитывать вероятность такого неприятного сюрприза. Медики отмечают и другие возможные побочные эффекты от этого напитка. От него не только повышается артериальное давление, но и появляется целлюлитная "апельсиновая корка" на животе и бедрах. Желающим похудеть надо учитывать и тот факт, что кофе способствует выработке кортизола, гормона стресса. А он в свою очередь заставляет накапливать жировые отложения.

Кроме того, кофе натощак может вызвать гастрит и изжогу, изменения в работе печени. Ну и с сонливостью напиток борется, как выяснилось, так себе. Спустя несколько часов после употребления кофе, мозг начинает уходить в спячку, умственные процессы значительно затормаживаются. Этот обратный эффект может возникнуть на экзамене, свидании, важном совещании. И спасти сможет разве что еще одна чашечка кофе, покрепче. Получается замкнутый круг, который в итоге и приводит к зависимости.

Источник фото: legion-media.ru