Новая станция метро в Петербурге «Площадь Репина-2»: когда ждать открытия — сроки и планы

Как учтут ошибки прошлых лет при строительстве новой станции метро и минимизируют неудобства для жителей?

В Петербурге начата масштабная подготовка территории площадью 51,5 га между Невой, Мойкой, Фонтанкой, Пряжкой и Лоцманской улицей для возведения новых объектов городской инфраструктуры.

Этот проект обещает значительно изменить облик и функциональность исторического центра.

«Площадь Репина-2»: новая станция метро свяжет центр и Адмиралтейский район

В центре внимания — проектируемая станция метро «Площадь Репина-2» на линии, которая соединит исторический центр с развивающимся Адмиралтейским районом. Новая станция метро станет ключевым элементом транспортной инфраструктуры.

Согласно документу, опубликованному в комитете по градостроительству и архитектуре, на участке планируется разместить образовательные учреждения и судостроительную площадку площадью 20 000 м², при этом весь комплекс работ разделен на два этапа: первый завершится в августе 2025 года, второй — к февралю 2026 года.

Проект предполагает развитие не только транспортной, но и социальной инфраструктуры.

Проект охватывает: метро, корпус, блок, верфи и зоны

Проект охватывает следующие ключевые объекты:

Станция метро «Площадь Репина-2» с современными вестибюлями и переходами;

Учебно-лабораторный корпус для технических специальностей;

Административно-социальный блок с комфортными зонами ожидания;

Судостроительная площадка площадью 20 000 м² для экспериментальных катеров;

Зеленые зоны вдоль набережных Невы и Пряжки.

Этапы реализации: от сбора данных до стройки

Подготовительный этап (до конца августа 2025 года): сбор геоданных, утверждение габаритов объектов, увязка с существующей транспортной сетью.

Основной этап (сентябрь 2025 — февраль 2026): разработка детального плана, согласование архитектурных решений, организация строительных работ и инженерных коммуникаций.

Четкое планирование поможет реализовать проект в срок.

Опыт «Приморской» и «Спасской»: оптимизация сроков и удобства

После завершения второго этапа городские службы приступят к началу строительных работ на площадке будущей станции. По информации Комитета, подрядчики планируют учесть опыт реконструкции «Приморской» и «Спасской» для оптимизации сроков и минимизации неудобств жителей.

Влияние на городскую среду: доступность, места и инфраструктура

Реализация проекта обеспечит:

Улучшение транспортной доступности Адмиралтейского района;

Сокращение времени поездок от исторического центра до южных пригородов;

Создание дополнительных рабочих мест в сфере образования и судостроения;

Обновление городской инфраструктуры и благоустройство набережных.

Эксперты отмечают, что новая станция позволит разгрузить пересадочные узлы «Садовая» и «Спасская», а также будет способствовать развитию набережных как зоны притяжения для петербуржцев и гостей города.

Проект планировки территории под станцию «Площадь Репина-2» у Адмиралтейских верфей не только расширяет сеть метро, но и стимулирует социально-экономическое развитие района.

Четкое деление на этапы работ и использование лучших градостроительных практик гарантируют своевременное и качественное выполнение всех задач.