Новая станция метро в Петербурге «Площадь Репина-2»: когда ждать открытия — сроки и планы

В Петербурге начата масштабная подготовка территории площадью 51,5 га между Невой, Мойкой, Фонтанкой, Пряжкой и Лоцманской улицей для возведения новых объектов городской инфраструктуры.
Этот проект обещает значительно изменить облик и функциональность исторического центра.
«Площадь Репина-2»: новая станция метро свяжет центр и Адмиралтейский район
В центре внимания — проектируемая станция метро «Площадь Репина-2» на линии, которая соединит исторический центр с развивающимся Адмиралтейским районом. Новая станция метро станет ключевым элементом транспортной инфраструктуры.
Согласно документу, опубликованному в комитете по градостроительству и архитектуре, на участке планируется разместить образовательные учреждения и судостроительную площадку площадью 20 000 м², при этом весь комплекс работ разделен на два этапа: первый завершится в августе 2025 года, второй — к февралю 2026 года.
Проект предполагает развитие не только транспортной, но и социальной инфраструктуры.
Проект охватывает: метро, корпус, блок, верфи и зоны
Проект охватывает следующие ключевые объекты:
- Станция метро «Площадь Репина-2» с современными вестибюлями и переходами;
- Учебно-лабораторный корпус для технических специальностей;
- Административно-социальный блок с комфортными зонами ожидания;
- Судостроительная площадка площадью 20 000 м² для экспериментальных катеров;
- Зеленые зоны вдоль набережных Невы и Пряжки.
Этапы реализации: от сбора данных до стройки
Подготовительный этап (до конца августа 2025 года): сбор геоданных, утверждение габаритов объектов, увязка с существующей транспортной сетью.
Основной этап (сентябрь 2025 — февраль 2026): разработка детального плана, согласование архитектурных решений, организация строительных работ и инженерных коммуникаций.
Четкое планирование поможет реализовать проект в срок.
Опыт «Приморской» и «Спасской»: оптимизация сроков и удобства
После завершения второго этапа городские службы приступят к началу строительных работ на площадке будущей станции. По информации Комитета, подрядчики планируют учесть опыт реконструкции «Приморской» и «Спасской» для оптимизации сроков и минимизации неудобств жителей.
Влияние на городскую среду: доступность, места и инфраструктура
Реализация проекта обеспечит:
- Улучшение транспортной доступности Адмиралтейского района;
- Сокращение времени поездок от исторического центра до южных пригородов;
- Создание дополнительных рабочих мест в сфере образования и судостроения;
- Обновление городской инфраструктуры и благоустройство набережных.
Эксперты отмечают, что новая станция позволит разгрузить пересадочные узлы «Садовая» и «Спасская», а также будет способствовать развитию набережных как зоны притяжения для петербуржцев и гостей города.
Проект планировки территории под станцию «Площадь Репина-2» у Адмиралтейских верфей не только расширяет сеть метро, но и стимулирует социально-экономическое развитие района.
Четкое деление на этапы работ и использование лучших градостроительных практик гарантируют своевременное и качественное выполнение всех задач.