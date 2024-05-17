Почему интернет-символ @ в России прозвали собакой, и как его называют в других странах

Интернет-пользователи даже не в курсе, что в 90-е у значка было сразу несколько забавных прозвищ.

А вы задумывались, почему закорючку, которую используют в интернете в адресах электронной почты и не только, зовут «собакой» ну или «собачкой»? Ведь на это животное знак @ вовсе не похож. Скорее, есть общие черты с улиткой, да и то спорно.

Источник фото: legion-media.ru

А между тем такое название закрепилось только в нашей стране. К примеру, в Италии его как раз зовут улиткой, в Турции - «розочкой», в Японии - «водоворотом». А вот в Израиле ему дали и вовсе странное наименование «штрудель». Вероятно из-за схожести с разрезом этой пышной выпечки в форме рулета. Получается, ни одно государство так и не сумело правильно перевести значение знака @, вот и фантазируют на все лады, кто во что горазд.

В России значок стали именовать «собакой» задолго до того, как все стали пользоваться электронной почтой и соцсетями. Заядлые игроманы хорошо помнят, какой была одна из первых в РФ популярных компьютерных игр. Называлась она Adventure и была полностью отрисована с помощью спецсимволов. Знак @ выполнял роль одного из персонажей, как раз собаки. Она должна была бегать по экрану выполнять определенные задания, чтобы перейти на следующий уровень. Увлечение игрой настолько захлестнуло молодежь, что только и разговоров было, что о злосчастной собаке. Немудрено, что после к символу накрепко приклеилось это обозначение.

Источник фото: legion-media.ru

Кстати, в 90-е годы, когда значок @ был еще в новинку советским людям, они придумали для него несколько милых прозвищ: «кракозябра», «ухо», «закорючка», «лягушка». Со временем все они исчезли из обихода, уступив место «собаке».

Вернемся к тому, как компьютерщики вообще изобрели этот символ, и какой он имеет смысл. @ изначально присутствовал в стандартном наборе знаком американских печальных машинок. И переводился как «коммерческое эт». Не слишком благозвучное и понятное для русскоязычных людей выражение. Применялось оно преимущественно в торговле и коммерции.

Источник фото: legion-media.ru

Считается, что @ может являться и сокращением от латинского предлога ad (переводится как «в», «на», «по отношению к»). Эту версию называют наиболее вероятной, рассуждая о том, как символ проник в английский язык и прочно вошел в жизнь всех народов мира.

Источник фото: legion-media.ru