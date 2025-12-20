Почему на фото Эйнштейн показывает язык: фото стало популярнее его теории относительности

Это одна из самых парадоксальных икон эпохи: величайший ум, демонстрирующий самую детскую гримасу. Знаменитый снимок Альберта Эйнштейна с высунутым языком родился не в кабинете, а у тротуара.
Всё случилось 14 марта 1951 года, после банкета в честь 72-летия учёного в Принстоне. Уставший от внимания Эйнштейн с супругой сели в машину, но фотографы не отставали. В ответ на очередной крик «Улыбнитесь, профессор!» физик, исчерпав запас терпения, на мгновение высунул язык. Это запечатлел только фотожурналист Артур Сасс.
Редакции сначала отвергли фото как «неподобающее», но история рассудила иначе. Сам Эйнштейн был очарован снимком. Он заказал несколько копий, а одну даже подписал для журналиста: «Вам понравится этот жест, потому что он адресован всему человечеству».
Учёный, всю жизнь бросавший вызов догмам, в итоге бросил вызов и собственному образу «священного мудреца». Он напомнил миру, что гений — не памятник, а живой человек, который имеет право устать и совершить спонтанный поступок.
