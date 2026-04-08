Почему не был достроен линейный крейсер «Кронштадт»?

Крейсер «Кронштадт» остался лишь страницей в истории советского кораблестроения — символом амбиций, прерванных войной, и примером сложности реализации масштабных военных проектов.

Линейный крейсер «Кронштадт» — один из двух недостроенных кораблей проекта 69, который стал символом амбициозных планов советского ВМФ в предвоенный период. Этот проект задумывался как ответ на вызовы морской гонки вооружений 1930-х годов, но так и не был реализован из-за начала Великой Отечественной войны.

История проекта

Разработка крейсера началась в середине 1930-х годов. Согласно требованиям командования Морских Сил РККА, корабль предназначался для борьбы с крейсерами противника, поддержки лёгких сил и действий на коммуникациях. Эскизный проект был завершён в июне 1938 года.

Изначально планировалось водоизмещение около 24 450 тонн, скорость 33,3 узла, бронирование: 140 мм — пояс, 210 мм — башни главного калибра, 80 мм — палуба. Вооружение включало 9 орудий калибра 305 мм, 8 орудий 152 мм, 8 зенитных орудий 100 мм, 24 автомата 37 мм, а также 2 трёхтрубных торпедных аппарата.

После получения данных о германских линейных крейсерах типа «Шарнхорст» проект переработали. В окончательном варианте водоизмещение выросло до 35 250/41 540 тонн, мощность силовой установки составила 201 000 л. с., скорость — 33 узла, дальность плавания — 8300 миль. Бронирование усилили: пояс — 230 мм, носовой траверс — 330 мм, башни главного калибра — 330 мм, палуба — 90 + 30 мм. Противоминная защита была американского типа («слоистого» типа с булями).

Проект был утверждён постановлением Государственного Комитета Обороны от 13 июля 1939 года. Головной корабль «Кронштадт» заложили в Ленинграде 30 ноября 1939 года, второй — «Севастополь» — в Николаеве 5 ноября 1939 года. Сдача крейсеров планировалась на 1943 год, но позже срок сдвинули на 1944 год.

Особенности конструкции

Некоторые характеристики крейсера:

длина — 250,5 м;

ширина — 31,6 м;

осадка — 8,88/9,45 м;

экипаж — 1037 человек.

Силовая установка включала 12 паровых котлов 7у-бис и 3 турбозубчатых агрегата (ТЗА) фирмы Brown, Boveri & Cie. Мощность достигала 210 000 л. с. (154,5 МВт), что позволяло развивать скорость до 33 узлов (61,1 км/ч).

Вооружение включало:

3 трёхорудийные башни с 305-мм орудиями Б-50 (главный калибр);

4 двухорудийные установки 152-мм орудий;

4 спаренные установки 100-мм зенитных орудий;

7 счётверённых установок 37-мм автоматов 46-К;

4 спаренные установки 12,7-мм пулемётов ДШК;

2 гидросамолёта КОР-2 в составе авиационной группы.

Планировалась возможность двухчасового форсирования энергоустановки до мощности 230 000 л. с. и достижения скорости до 34 узлов.

Судьба корабля

С началом Великой Отечественной войны 8, 10 и 19 июля 1941 года постановлениями ГКО все работы по тяжёлым крейсерам и линкорам приостанавливались, а корпуса консервировались. Готовность «Кронштадта» на момент приостановки строительства составляла 10,6%.

Частично собранный корпус «Кронштадта» использовали для строительства укреплений при осаде Ленинграда. Это, а также повреждения от артобстрелов и порча металла привели к снижению его технической готовности до 7% к концу войны.

В августе 1946 года комиссия, созданная для выработки рекомендаций по судьбе недостроенных кораблей, вынесла единогласное решение — разобрать. 24 марта 1947 года Совет Министров СССР поддержал это предложение, и корпуса были разобраны на металл.

