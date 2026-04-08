Петербург тонет в дорогих квартирах: минус 16% сделок за год
Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь Полезное
Всего один щипок — и петуния превращается в цветочный шар: кашпо выглядит как с картинки Полезное
«Поезд ушёл»: Миллер рассказал, почему «Газпром» купил «Зенит» Город
500 мл на куст - и клубника вяжет ягоды без остановки: урожайность станет рекордной при любой погоде Полезное
Готовлю для картошки особый маринад — и кидаю в духовку: обычная картошка становится деликатесом Полезное
Петербург тонет в дорогих квартирах: минус 16% сделок за год

Опубликовано: 8 апреля 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В целом по региону количество сделок сократилось на 5%.

В Санкт-Петербурге в марте продажи нового жилья и апартаментов упали на 16% по сравнению с мартом прошлого года.

По данным аналитиков рынка, о которых пишет «РБК Петербург», число зарегистрированных договоров долевого участия в городе составило 2151 лот.

Средняя стоимость лота в Петербурге за год увеличилась на 25% и достигла 13,4 млн рублей, при этом доля ипотечных сделок снизилась до 47% с 49% годом ранее.

В Ленинградской области за март зарегистрировали 1527 договоров ДДУ — это на 15% больше, чем в марте 2025-го, а средняя цена лота выросла на 14% до 7,7 млн рублей.

По региону в целом (СПб и Ленобласть) число сделок сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом — до 3678 лотов, а средняя цена поднялась на 18% до 11 млн рублей

Юлия Аликова
