Петербург тонет в дорогих квартирах: минус 16% сделок за год

В Санкт-Петербурге в марте продажи нового жилья и апартаментов упали на 16% по сравнению с мартом прошлого года.
По данным аналитиков рынка, о которых пишет «РБК Петербург», число зарегистрированных договоров долевого участия в городе составило 2151 лот.
Средняя стоимость лота в Петербурге за год увеличилась на 25% и достигла 13,4 млн рублей, при этом доля ипотечных сделок снизилась до 47% с 49% годом ранее.
В Ленинградской области за март зарегистрировали 1527 договоров ДДУ — это на 15% больше, чем в марте 2025-го, а средняя цена лота выросла на 14% до 7,7 млн рублей.
По региону в целом (СПб и Ленобласть) число сделок сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом — до 3678 лотов, а средняя цена поднялась на 18% до 11 млн рублей