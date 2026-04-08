Готовлю 1 удобрение - поливаю всю рассаду: Растёт жирной, ствол - толщиной в палец

Совет для дачников по подкормке рассады.

Апрель - время активного выращивания рассады для переноса её с потеплением в грунт на даче или в теплицу. Именно сейчас можно оценить, хватает ли вашей рассаде питания. Если из горшков торчат тонкие былинки, которые так и норовят сломаться или пригнуться к земле, то стоит приниматься за активные действия.

На канале "Дачные будни" рассказывают, какое удобрение можно приготовить для абсолютно любой рассады, как овощей, так и цветов. Действует оно эффективнее некуда - растения наращивают сочную листву, толстый стебель, выглядят просто шикарно.

Составлять удобрение будем из нескольких компонентов, разводить - на 1 литр воды.

Первый компонент - универсальное цветочное удобрение. Смотрите на упаковку, в нём должно быть примерно одинаковое процентное соотношение азота, фосфора и калия.

Эти микроэлементы жизненно важны для любой рассады. Если их в почве маловато, то растения будут "дохлыми", пересаживать в открытый грунт вам будет просто нечего, хилые былинки не смогут в будущем дать классного урожая. На литр воды добавляем 2 грамма удобрения, перемешиваем.

Если в помещении жарко, то добавляем 1 ампулу эпина, если наоборот, холодно, то в удобрение отправьте эпин. Они позволят рассаде пережить неблагоприятные условия.

Следующий компонент - янтарная кислота, можно взять в таблетках, но лучше - в жидком виде, таблетки плохо растворяются, приготовить удобрение будет сложнее. В жидком виде на литр воды добавляем 2-3 миллилитра.

Также добавляем любое удобрение, содержащее бактерии и аминокислоты, это необходимо, чтобы имитировать для рассады естественные почвенные процессы. Дозировку рассчитываем по инструкции на упаковке, берём количество, необходимое для 1 литра.

Рассаду можно поливать удобрением 1 раз в 14 дней. Растения обязательно отблагодарят вас отличным урожаем в дачный сезон.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно помочь вишне избавиться от монилиоза.