Какие мастер-классы есть в «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге?

«Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге — это не просто общественное пространство, а настоящий кладезь творческих возможностей. Здесь можно не только прогуляться по набережной с видом на Финский залив или посетить выставку, но и освоить новое ремесло на мастер-классах.

Стеклодувные мастер-классы в студии «Артиста Гласс»

В студии «Артиста Гласс» (Кожевенная линия, д. 40А) проводят занятия по созданию изделий из стекла для взрослых и детей старше 8 лет. Участники под руководством опытного стеклодува осваивают разные техники и создают уникальные предметы: серьги, кулоны, стаканы, цветы, шары, броши, часы, блюда и другие.

Какие техники можно освоить:

Выдувание из стекла. После нагрева материала до температуры плавления с помощью специальной трубки стекло «надувают», придавая ему полую форму. В этой технике создают шары для интерьера, стаканы, вазы и декоративные предметы.

Фьюзинг (спекание стекла). Из цветного стекла выкладывают композицию, которую затем отправляют в печь. Высокие температуры расплавляют материал, и он сливается в единое изделие. Так изготавливают броши, серьги, магниты, игрушки, часы или блюда для сервировки.

Лэмпворк (работа с горелкой). С помощью горелки нагревают стекло и создают из него бусины. Из остывших бусинок собирают авторские комплекты украшений — браслеты и серьги.

Мастер-классы можно провести в формате творческого свидания или корпоратива, а также приобрести в виде подарочного сертификата. Индивидуальные занятия позволяют создать более сложные изделия по своему вкусу.

Мастер-класс по лепке тарелки из глины «Послание миру» в студии Ceramista

В студии керамики и гончарного дела Ceramista (Кожевенная линия, д. 40А) проводят мастер-классы по лепке тарелок из глины. Участники создают форму тарелки, а затем с помощью наборных штампов или кисти наносят на неё надпись — яркую цитату, которая имеет для них значение. Изделие расписывают ангобами (специальными красками для керамики), покрывают бесцветной глазурью и цветной глазуркой.

Особенности:

Продолжительность занятия — 2,5 часа.

Через 5 недель после мастер-класса, после двух обжигов, участник получает готовое функциональное изделие.

Все материалы, обжиги, роспись и глазуровка включены в стоимость.

Мастер-классы на фестивалях

В «Севкабель Порту» периодически проходят фестивали, где также можно поучаствовать в мастер-классах. Например, на фестивале керамики Ceramania (пройдет с 12 по 14 июня 2026 года) будут занятия по лепке, созданию игрушек, мозаичных панно и витражей в технике Тиффани.

Другие возможности

В «Севкабель Порту» есть и другие образовательные проекты. Например, в «Лектории-порте» проводят открытые лекции, дискуссии и кинопоказы, а на «Детском этаже» работают студии робототехники, 3D-моделирования и английского языка.

