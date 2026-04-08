90% водителей делают это — и попадают на 200 тысяч ремонта: как буксировка убивает вашу коробку

Ситуация знакомая: трасса, ночь, машина встала. Кто-то предлагает дотащить на тросе — и тут начинается паника. Одни говорят "можно", другие пугают ремонтом на сотни тысяч. Автор Дзен-канала "Автосовет Юрича" рассказал, как правильно буксировать автомобиль без неприятных последствий.
Почему всё так опасно?
В автомате и вариаторе масло качает насос, который работает только при заведённом двигателе. Мотор заглох — давления нет. А при буксировке внутренности коробки всё равно крутятся. Без смазки это износ "всухую".
Если двигатель работает
Это самый безопасный вариант. Масло циркулирует, но охлаждение слабое.
- АКПП: правило "30/30" — не быстрее 30 км/ч и не дальше 30 км, селектор нужно перевести в N
- Вариатор: можно, но очень аккуратно — он боится перегрева
Если двигатель не работает
Вот тут начинается риск.
- АКПП: допускается только в крайнем случае — медленно (10-20 км/ч) и буквально пару километров
- Вариатор: категорически нельзя. Даже короткая буксировка оставит повреждения
Если вы тянете кого-то
- АКПП справится, если ехать плавно и без рывков
- Вариатор — плохой вариант для буксировки: рывок может убить его мгновенно
Лайфхак: как снять с парковки
Если машина не заводится и рычаг в положении P — ищите кнопку Shift Lock. Она разблокирует селектор и позволит включить нейтраль.
