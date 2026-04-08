90% водителей делают это — и попадают на 200 тысяч ремонта: как буксировка убивает вашу коробку

Опубликовано: 8 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Вот как правильно буксировать автомобиль на автомате.

Ситуация знакомая: трасса, ночь, машина встала. Кто-то предлагает дотащить на тросе — и тут начинается паника. Одни говорят "можно", другие пугают ремонтом на сотни тысяч. Автор Дзен-канала "Автосовет Юрича" рассказал, как правильно буксировать автомобиль без неприятных последствий.

Почему всё так опасно?

В автомате и вариаторе масло качает насос, который работает только при заведённом двигателе. Мотор заглох — давления нет. А при буксировке внутренности коробки всё равно крутятся. Без смазки это износ "всухую".

Если двигатель работает

Это самый безопасный вариант. Масло циркулирует, но охлаждение слабое.

  • АКПП: правило "30/30" — не быстрее 30 км/ч и не дальше 30 км, селектор нужно перевести в N
  • Вариатор: можно, но очень аккуратно — он боится перегрева

Если двигатель не работает

Вот тут начинается риск.

  • АКПП: допускается только в крайнем случае — медленно (10-20 км/ч) и буквально пару километров
  • Вариатор: категорически нельзя. Даже короткая буксировка оставит повреждения

Если вы тянете кого-то

  • АКПП справится, если ехать плавно и без рывков
  • Вариатор — плохой вариант для буксировки: рывок может убить его мгновенно

Лайфхак: как снять с парковки

Если машина не заводится и рычаг в положении P — ищите кнопку Shift Lock. Она разблокирует селектор и позволит включить нейтраль.

Автор:
Александр Асташкин
