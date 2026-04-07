Ездил как все — и платил больше: 6 трюков, которые реально экономят бензин
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какая примета, если на Пасху холодная погода? Вопросы о Петербурге
Почему Санкт-Петербург в СССР был переименован в Ленинград: исторический факт Полезное
Цены на б/у авто в Петербурге взлетели: средняя — 2,17 млн рублей Город
Чем знаменито в истории Ладожское озеро? Вопросы о Петербурге
Сальмонелла в школьных столовых: тревожные находки Россельхознадзора Город
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ездил как все — и платил больше: 6 трюков, которые реально экономят бензин

Опубликовано: 7 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Экономить на бензине довольно просто, если знать об этих лайфхаках.

Рост цен на топливо заставляет водителей искать способы экономии. Автор Дзен-канала "Авто-маньяк" рассказал, как грамотно экономить на топливе.

Давление в шинах — база, о которой забывают

Недокачанные колёса увеличивают сопротивление качению, и двигатель тратит больше топлива. Перекачка тоже вредна — ухудшается сцепление и быстрее изнашивается резина. Оптимальный вариант — тот, что указан производителем, с поправкой на загрузку авто.

Скорость решает больше, чем кажется

Экономичный режим — около 90-110 км/ч на высокой передаче и ~2000 об/мин. После 120 км/ч расход резко растёт: аэродинамика начинает съедать бензин.

Открытые окна = лишние литры

Даже слегка опущенные стёкла нарушают поток воздуха и увеличивают сопротивление. На скорости выгоднее включить вентилятор или кондиционер.

"Аэродинамический мешок"

Движение за фурой снижает расход на 8-10% за счёт разреженного воздуха. Но дистанция должна быть безопасной — экономия не стоит аварии.

Плавная езда — главный лайфхак

Резкие разгоны и торможения — прямой путь к перерасходу. Чем мягче стиль вождения, тем меньше тратит двигатель.

Круиз-контроль — полезный помощник

Он держит стабильную скорость и убирает лишние ускорения. В итоге мотор работает ровнее и экономичнее.

Ранее мы писали о том, что будет, если вместо АИ-92 залить АИ-100.

Автор:
Александр Асташкин
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью