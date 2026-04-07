Ездил как все — и платил больше: 6 трюков, которые реально экономят бензин

Рост цен на топливо заставляет водителей искать способы экономии. Автор Дзен-канала "Авто-маньяк" рассказал, как грамотно экономить на топливе.
Давление в шинах — база, о которой забывают
Недокачанные колёса увеличивают сопротивление качению, и двигатель тратит больше топлива. Перекачка тоже вредна — ухудшается сцепление и быстрее изнашивается резина. Оптимальный вариант — тот, что указан производителем, с поправкой на загрузку авто.
Скорость решает больше, чем кажется
Экономичный режим — около 90-110 км/ч на высокой передаче и ~2000 об/мин. После 120 км/ч расход резко растёт: аэродинамика начинает съедать бензин.
Открытые окна = лишние литры
Даже слегка опущенные стёкла нарушают поток воздуха и увеличивают сопротивление. На скорости выгоднее включить вентилятор или кондиционер.
"Аэродинамический мешок"
Движение за фурой снижает расход на 8-10% за счёт разреженного воздуха. Но дистанция должна быть безопасной — экономия не стоит аварии.
Плавная езда — главный лайфхак
Резкие разгоны и торможения — прямой путь к перерасходу. Чем мягче стиль вождения, тем меньше тратит двигатель.
Круиз-контроль — полезный помощник
Он держит стабильную скорость и убирает лишние ускорения. В итоге мотор работает ровнее и экономичнее.
