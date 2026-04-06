Залил АИ-100 вместо 92 — вот что стало с расходом и динамикой: цифры удивили

Стоит ли переплачивать за АИ-100?

Многие водители хотя бы раз задумывались: а что будет, если вместо привычного АИ-92 залить "сотый" бензин? Машина поедет быстрее? Расход снизится? Или это просто маркетинг? На эти вопросы ответил автор Дзен-канала "Автоэксперт. Павел Жидков", который провел эксперимент на своей машине.

Эксперимент провели на обычном атмосферном двигателе со степенью сжатия 10,5 — типичный мотор, которому по регламенту хватает АИ-92.

Как тестировали



Сначала автор почти полностью выкатали 92-й бензин, затем залил АИ-100 и дал машине адаптироваться. После этого были проведены замеры разгона и расхода.

Результаты теста



Разгон 0-100 км/ч на АИ-92 составил в среднем 11,5 сек.

На АИ-100 — 11,1 сек.

Разница есть, но всего 0,4 секунды — за рулём её почти невозможно почувствовать.

А вот расход изменился заметно:



— АИ-92 — около 8,7 л/100 км

— АИ-100 — примерно 8,3 л/100 км

Экономия — около 5%. Но при этом "сотый" бензин дороже на 20%. Получается, что вся выгода исчезает.

Что реально меняется



Двигатель работает чуть мягче, лучше держит высокие обороты, полностью исчезает риск детонации. Но прирост мощности — минимальный, в пределах погрешности.



Получается, если мотор рассчитан на АИ-92 — переплачивать смысла нет. Разницы в динамике почти нет, а экономия топлива не покрывает цену.

АИ-100 имеет смысл только для турбированных двигателей или в условиях повышенной нагрузки. В остальных случаях — это скорее эксперимент, чем необходимость.

