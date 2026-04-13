Почему Сестрорецк так называется?

Название города Сестрорецк происходит от реки Сестры, на которой он расположен. В свою очередь, гидроним Сестра имеет финское происхождение — Siestarjoki, что переводится как «черносмородиновая река». Предполагается, что по берегам реки росла дикая смородина, отсюда и пошло такое название. Со временем финское название адаптировалось под русский язык, и река стала называться Сестрой.

Дополнительные факты о Сестрорецке

Основание города Петром I. Сестрорецк был основан в 1714 году по указу Петра I. 20 сентября (1 октября по новому стилю) 1714 года император побывал на берегу Финского залива вблизи устья реки Сестры. Ему понравился мыс с дубовой рощей, и он приказал построить здесь свою загородную резиденцию. Позже здесь появился оружейный завод и поселение рабочих.

Озеро Сестрорецкий Разлив. По указу Петра I в 1720-х годах на реке Сестре была построена плотина, а русло Чёрной речки, которая прежде впадала в Сестру, развернули. В результате образовалось водохранилище — озеро Сестрорецкий Разлив. Оно считается первым в мире рукотворным озером.

Сестрорецкий оружейный завод. В 1721 году по решению Петра I началось строительство оружейного завода. Он стал одним из крупнейших и наиболее технически оснащённых предприятий российского государства. Завод производил мушкетоны, пистолеты, пищали, пушки, шпаги, палаши и другие виды оружия. В 1756 году здесь открылся Монетный двор, где в течение десяти лет чеканили медные монеты. В конце XIX — начале XX века заводом руководил Сергей Иванович Мосин, изобретатель знаменитой «трёхлинейки».

Статус города. Сестрорецк получил статус города только в 1925 году.

