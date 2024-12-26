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Почему станции метро в Петербурге напоминают лифты: спрятаны настолько, что туристы теряются

26 декабря 2024 15:02
Почему станции метро в Петербурге напоминают лифты: спрятаны настолько, что туристы теряются
Почему станции метро в Петербурге напоминают лифты: спрятаны настолько, что туристы теряются
Фото Городовой.ру

Станции «закрытого типа»: история, особенности и возвращение.

Приезжий, впервые оказавшись на одной из станций «закрытого типа» в Петербургском метро, неизбежно задается вопросом: «Что это за лифты и где, собственно, поезда?» Ответ прост: поезда останавливаются за закрытыми дверями. Этот уникальный формат, также известный как «горизонтальный лифт», был воплощением советской технологичности и прагматизма.

С 1961 по 1972 год в Ленинграде было построено 10 таких станций — первые из которых открылись на второй линии метро, начиная с «Парка Победы». Главные преимущества такого формата заключались в экономии средств на строительстве и повышенной безопасности. Двойные двери защищали пассажиров от случайного падения на пути, а отсутствие необходимости в отделке тоннелей снижало затраты.

Станции «закрытого типа» были высокотехнологичными для своего времени. Поезда останавливались строго по сигналам, чтобы двери вагонов совпали с дверями платформы. Всё это синхронизировалось сложной системой автоматики, а управление осуществлялось машинистом.

Однако уже в 1970-е годы метростроители начали отдавать предпочтение односводчатым станциям — ещё более дешевому и удобному формату. На какое-то время станции с двойными дверьми остались достоянием прошлого, пока в 2018 году, перед Чемпионатом мира по футболу, Петербург не вернул их в игру.

Новые станции — «Беговая» и «Новокрестовская» — оснащены стеклянными перегородками с дверьми. Это не только обеспечивает дополнительную безопасность, особенно на переполненной «Новокрестовской», расположенной рядом со стадионом, но и поддерживает стилистическую преемственность третьей линии метро.

Сегодня станции «закрытого типа» остаются символом инженерного наследия Ленинграда, напоминая о времени, когда инновации и практичность были основой подхода к строительству метрополитена.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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