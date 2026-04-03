Сколько жителей проживает в Кировском районе Санкт-Петербурга?

В Кировском районе Санкт-Петербурга проживает почти 330 тысяч человек.

По данным на 1 января 2025 года, в Кировском районе Санкт-Петербурга проживает 329 419 человек. Это примерно 6% от общего числа жителей города. Район занимает 14-е место среди 18 районов Петербурга по качеству жизни.

Интересные факты о Кировском районе

Промышленное наследие. Кировский район исторически был одним из самых промышленно насыщенных в Санкт-Петербурге. Здесь расположены такие предприятия, как Кировский завод (бывший Путиловский завод) и судостроительный завод «Северная верфь». В районе насчитывается более 60 крупных промышленных предприятий, а также свыше 30 транспортных и 19 строительных организаций.

Площадь и границы. Площадь района — 48 км². Он расположен на юго-западе города, имеет выход к берегу Невской губы Финского залива. Граничит с Адмиралтейским, Московским и Красносельским районами. В состав района входят несколько островов: Гутуев, Канонерский и Белый.

Муниципальные образования. В границах Кировского района располагаются 7 внутригородских муниципальных образований со статусом муниципальных округов: Княжево, Ульянка, Дачное, Автово, Нарвский округ, Красненькая речка, Морские ворота.

Социальная инфраструктура. В районе хорошо развита социальная инфраструктура: есть детские сады, школы, лицеи, высшие учебные заведения, спортивные учреждения. По данным на 2025 год, здесь функционируют 153 государственных учреждения, включая 75 детских садов, 48 школ, 5 учреждений дополнительного образования, 12 медицинских учреждений и 3 высших учебных заведения.

Транспортная инфраструктура. В Кировском районе расположены 5 станций метро: «Нарвская», «Кировский завод», «Автово», «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов». Также здесь есть 4 станции железной дороги: Автово, Ленинский проспект, Дачное и Ульянка.

Достопримечательности. Одна из главных достопримечательностей — Нарвские триумфальные ворота, построенные в 1857 году. Ещё в районе находится маяк Лесной Мол Створный Задний — самый высокий маяк в России и самый высокий створный маяк в мире.

Демография. Примерно треть населения района — пенсионеры, а 15% составляют дети и подростки.

Историческая справка. Район был основан в 1930 году. Современные границы он получил в 1973 году, когда его юго-западная часть вошла в состав Красносельского района.

