Озимому луку в начале апреля - важнее тепла: 20 г на грядку - и головки не поместятся в кулак, мощный старт после зимы

Первая и ключевая подкормка озимого лука весной

Осенняя посадка лука – это проверенный временем метод, который позволяет получить урожай крупнее и крепче, чем при весеннем посеве. Зимуя под покровом снега, культура набирается сил для активного роста в следующем сезоне.

Идеальное время для внесения удобрений

Первую весеннюю подкормку следует проводить, как только появятся первые всходы и перья достигнут нескольких сантиметров в длину, считает эксперт портала "Все свое". На этом этапе растениям особенно нужен азот, но также подойдут и комплексные удобрения. Существует несколько вариантов первой подкормки, и все они, как правило, дают хороший результат. Важно помнить, что сухие удобрения следует вносить в междурядья, избегая прямого попадания на растения, чтобы не вызвать ожоги луковиц.

Одним из эффективных азотных удобрений является мочевина (карбамид). Она содержит высокую концентрацию азота в легкоусвояемой для растений форме. Мочевину удобно использовать в растворенном виде, смешав 20 грамм с 10 литрами воды и внеся вместе с поливом. Также можно использовать ее в сухом виде, рассыпав 15-20 грамм на квадратный метр и слегка заделав в почву. После внесения сухого препарата обязательно обильно полейте посадки.

Личный опыт дачника

"Проводил подкормку, когда лук уже тронулся в рост. Разводил мочевину по норме и поливал под корень. Через неделю-полторы заметил, что лук стал гораздо мощнее, перо вытянулось и приобрело здоровый темно-зеленый оттенок. Важно не переборщить, чтобы не сжечь корни. Мочевина - отличный способ дать луку хороший старт после зимы", - поделился Константин из Саратова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, чем подкормить кустики клубники после схода снега.