Почему станции петербургского метро так часто заливает: в Москве такой проблемы нет

Петербуржцы привыкли к воде, но не к той, что течёт по стенам станций метро. Протечки появляются на нескольких объектах регулярно, и чаще всего речь идёт о сравнительно новых станциях.

Самый обсуждаемый пример – «Дунайская», где вода проступает с первых месяцев после открытия. Причины объясняют по-разному: от водонасыщенных грунтов до качества строительства.

Проблемы возникают и в других точках. На «Девяткино» в ноябре пришлось закрывать переход из-за потока грязной воды, а на «Чернышевской» спустя год после ремонта обваливалась штукатурка и останавливались эскалаторы. Всё это происходит на фоне дорогих реконструкций и официальных заявлений, что работы ведутся по гарантии.

По словам специалистов, многие станции стоят в сложных геологических условиях – суглинки, глины, намывные грунты и даже участки со следами древних подземных рек.

Такие зоны чувствительны к нагрузкам: движение поездов, эскалаторов, трамваев и автомобильного трафика на поверхности вызывает постоянные микросдвиги. Новые станции особенно подвержены «водопроявлениям» – так подземка называет эти протечки.

Эксперты считают, что дело не только в геологии. На южных участках тех же линий условия похожи, но там вода появляется реже. Поэтому вопросы остаются к качеству проектирования и гидроизоляции. Сам метрополитен признаёт, что не всегда удаётся достичь идеального результата из-за сжатых сроков и плотной городской застройки.

Проблема неприятная, но не критичная: подрядчики обязаны устранять протечки по гарантии. Однако частота случаев показывает, что внимание к гидроизоляции в Петербурге должно быть выше – особенно в городе, который стоит на воде.