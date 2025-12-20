Подстаканник РЖД поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: легкий вопрос, над которым ломали голову

В юбилейной зимней серии «Что? Где? Когда?» команда Андрея Козлова боролась не только с вопросами, но и с собственной памятью. При счете 3:1 в пользу телезрителей на кон был поставлен момент, который мог переломить ход игры.
В студию внесли черный ящик. Денис Краснов из Нижнего Новгорода задал вопрос:
«Господин Козлов, впервые это появилось там в 1892-м году после того, как Сергей Юльевич Витте откликнулся на жалобы некоторых сотрудников своего ведомства. А предмет, о котором идет речь, находится сейчас в черном ящике вместе со своим неизменным спутником. Внимание, вопрос: что в черном ящике?»
Обсуждение пошло под откос с первых секунд. Один из игроков бросил реплику: «Витте — министр финансов». И понеслось. Целую минуту команда говорила о деньгах, купюрах, нумерации банкнот. В то время как в зале по лицам зрителей было ясно: ответ лежит на поверхности, и он — не про финансы.
«Наверное, там появились… Ну, в смысле, в черном ящике — купюра, у которых впервые появились номера», — сдал окончательную версию Михаил Скипский.
Ведущий Борис Крюк, комментируя провал, указал на системный сбой и обратился к залу, где знаток Валерий Баринов, не выдержав, выкрикнул версию, которая витала в воздухе: «А вдруг это — не про то, как он был министром финансов? Это — стакан. Подстаканник!»
В студии прозвучало запоздалое озарение: «Железная дорога, да!» — воскликнул знаток Бакуменко. Но время вышло.
«Дело в том, что Сергей Юльевич Витте был министром путей сообщения в 1892-м году, — объявил Крюк. — И благодаря ему в поездах появились подстаканники со своим неизменным спутником — стаканом! Чай стало проводникам разносить удобнее».
Счет стал 4:1, а игра в итоге была проиграна. В послеигровом разборе знатоки честно признались: они знали, что Витте возглавлял ведомство путей сообщения, но забыли в самый важный момент.
