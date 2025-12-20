Подстаканник РЖД поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: легкий вопрос, над которым ломали голову

В юбилейной зимней серии «Что? Где? Когда?» команда Андрея Козлова боролась не только с вопросами, но и с собственной памятью. При счете 3:1 в пользу телезрителей на кон был поставлен момент, который мог переломить ход игры.

В студию внесли черный ящик. Денис Краснов из Нижнего Новгорода задал вопрос:

«Господин Козлов, впервые это появилось там в 1892-м году после того, как Сергей Юльевич Витте откликнулся на жалобы некоторых сотрудников своего ведомства. А предмет, о котором идет речь, находится сейчас в черном ящике вместе со своим неизменным спутником. Внимание, вопрос: что в черном ящике?»