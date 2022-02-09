«Похожа на Любку из «Сватов»: двойник Гузеевой произвела фурор

В одном из выпусков свадебного ток-шоу «Давай поженимся!» невестами проекта стали двойники телеведущих программы: Ларисы Гузеевой, Розы Сябитовой и Василисы Володиной.
Среди приглашенных участниц особое внимание было отдано «копии» звезды фильма «Жестокий романс» Ларисе Поздеевой, которая приехала на передачу из Республики Коми. Сама же заслуженная артистка России и вовсе окрестила женщину своей сестрой.
В свою очередь не все пользователи сети заприметили в женщинах внешнее сходство. Некоторые и вовсе заявили, что Поздеева больше похожа на другую актрису.
«Да вообще не похожа», «Ничего общего с Гузеевой, полная противоположность», «Она похожа на Любку из „Сватов“, а не на Гузееву», — отметили зрители.