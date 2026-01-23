Городовой / Полезное / После мяса под этими соусами облизываю пальчики, вилочки и тарелочки: такая вкуснятина
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Даже гранат из «Светофора» будет сочным и сладким, если следовать золотым правилам выбора фрукта Полезное
Образование по-новому: что меняется для студентов после решения Путина продлить реформу до 2030 года Город
Мой пуховик после стирки стал таким объемным, что я чуть не взлетел: всем советую двойное полоскание — это просто чудо Полезное
Петербуржцы стали меньше жаловаться на мусор: куда исчезли переполненные контейнеры? Город
Освежающий эффект просто невероятный: чистка зубов этой замороженной штукой моментально пробуждает лучше любого кофе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

После мяса под этими соусами облизываю пальчики, вилочки и тарелочки: такая вкуснятина

Опубликовано: 23 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
мясо под соусом
После мяса под этими соусами облизываю пальчики, вилочки и тарелочки: такая вкуснятина
Фото: Городовой.ру

Приготовить сочное мясо — это только полдела. Настоящий волшебный штрих, который меняет всё, — это правильный соус. Предлагаем вам топ-5 проверенных вариантов, от нежного грибного до огненного чили.

1. Классический грибной

Идеален для стейков, котлет, куриной грудки. Обжарьте шампиньоны с луком, добавьте сливки и немного соевого соуса. Потушите пару минут. Получится густой, бархатистый соус с глубоким ароматом.

2. Острый чили

Преобразит свинину, шашлык или крылышки. Смешайте кетчуп, мёд, соевый соус и молотый чили. Проварите до загустения. Получится сладко-острый, «горящий» соус, который точно оценят гости.

3. Домашний барбекю

Беспроигрышный вариант для рёбрышек и бургеров. В сотейнике соедините томатную пасту, мёд, яблочный уксус и копчёную паприку. Потомите 10 минут. Результат — густой, с лёгкой кислинкой и дымным шлейфом.

4. Освежающий йогуртовый

Спасает жирные и острые блюда. Смешайте греческий йогурт с мелко натёртым огурцом, давленым чесноком, рубленым укропом, солью и перцем. Освежающий, лёгкий, идеален для курицы и овощей.

5. Горчично-медовый

Универсальный баланс для свинины и птицы. Взбейте венчиком дижонскую горчицу, жидкий мёд, оливковое масло и немного лимонного сока. Получится гладкий, глянцевый соус с идеальным сочетанием сладости и пикантной остроты.

Экспериментируйте с этими соусами, и каждое мясное блюдо будет восприниматься как новое.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью