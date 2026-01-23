Автошколы довели систему до абсурда: зачем им честные ученики, если можно просто растянуть процесс

Система подготовки водителей в российских автошколах давно вызывает ожесточенные споры. Несоответствие между объемом знаний, получаемых учениками, и реальными требованиями дорожного движения, по мнению экспертов, достигает критической точки.
Автоэксперт Дмитрий Попов в своем комментарии для портала «Городовой» обозначил болевые точки, требующие немедленного вмешательства.
Теория под сомнением: когда садиться за руль?
Одной из самых тревожных тенденций, по мнению Попова, является низкий процент сдачи теоретического экзамена в ГАИ с первого раза.
Если только 30% учеников справляются с правилами дорожного движения с первой попытки, возникает закономерный вопрос о качестве образовательных услуг.
“Когда ГАИ показывает, что 30% только сдают экзамен по теории с первого раза, у меня возникают вопросы, как автошкола реализует образовательную программу”, — констатирует эксперт.
Логика образовательного процесса предполагает, что теория должна быть освоена до того, как ученик приступит к практическому вождению. Однако текущая система, по всей видимости, стимулирует обратный подход.
Радикальное предложение: сдача теории как пропуск к вождению
Для исправления ситуации эксперт предлагает ввести более жесткую и логичную последовательность. Необходимо “заставить автошколу ученика готовиться хорошо по теории”, сделав сдачу теоретического экзамена в ГАИ обязательным условием для начала практики.
“Имеет смысл говорить о том, что может быть сначала надо теорию изучить, сдать экзамен по правилам дорожного движения в ГАИ, чтобы дальше сажать его за руль”.
Такая реформа имеет сильный экономический стимул для самих автошкол. В условиях, когда ученик заинтересован “чтобы он быстрее попал на вождение”, автошкола будет мотивирована учить теорию лучше, чтобы ученик мог быстрее перейти к практическим занятиям и, соответственно, быстрее принести доход.
Квалификация: просто “дрова лес”
Наиболее резкая критика в адрес системы обучения коснулась качества подготовки преподавательского состава. Ситуация с квалификацией инструкторов и экзаменаторов описывается экспертом крайне негативно.
“А что касается экзаменов по вождению, тут вообще это просто “дрова лес”, понимаешь? Потому что квалификация инструкторов, квалификация экзаменаторов, это все такой мрак, просто нет слов”.
Подобная оценка указывает на глубокий кризис профессионализма на уровне, который напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Эксперт собирает доказательства некомпетентности:
“Я сейчас собираю ляпы, которые допускают экзаменаторы на экзамене.”
Создание системы приема экзаменов, которая будет минимизировать субъективное влияние, остается приоритетной задачей.
Необходимо выстраивать механизм, который станет “глазом вопиющего в пустыне” — независимым и неподкупным арбитром, оценивающим реальную готовность будущего водителя к выходу на дорогу.
