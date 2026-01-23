Городовой / Город / Образование по-новому: что меняется для студентов после решения Путина продлить реформу до 2030 года
Образование по-новому: что меняется для студентов после решения Путина продлить реформу до 2030 года

Опубликовано: 23 января 2026 22:00
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online

Президент России Владимир Путин принял решение продлить до 2030 года пилотный проект по внедрению обновлённой структуры высшего образования. Соответствующий указ размещён на государственном портале нормативных актов.

Изменения затронули сроки: вместо запланированных ранее 2023/24 – 2025/26 учебных лет теперь установлен период с 2023/24 по 2029/30 учебные года.

В рамках этой реформы учащиеся смогут получать как общее, так и углублённое высшее образование. К тому же, подготовка в аспирантуре теперь выделена в отдельную категорию профессионального образования.

Это направление ориентировано на формирование научных и преподавательских кадров.

Юлия Аликова
