Летние террасы без бюрократии: новые правила для петербургских ресторанов

В Санкт-Петербурге сохраняется упрощённая процедура установки уличной мебели у предприятий общепита.
По информации комитета имущественных отношений города, в 2026 году летние веранды будут доступны с 16 апреля по 15 октября.
Разрешение выдаётся в заявительном порядке без необходимости создания проекта благоустройства, причём заявку можно подать сразу на три сезона — 2026, 2027 и 2028 годы.
Заявления подаются через портал госуслуг Санкт-Петербурга, а срок их рассмотрения не превышает 30 рабочих дней.
Владельцам заведений предписано соблюдать несколько правил: мебель нельзя оставлять на улице с полуночи до 8 утра, нужно гарантировать свободный проход для пешеходов и уборочной техники шириной от 1,5 метра, поддерживать тишину ночью и в праздники, регулярно очищать территорию, а также не фиксировать конструкции на фасадах исторических зданий или объектов культурного наследия без разрешений.