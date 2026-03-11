Летние террасы без бюрократии: новые правила для петербургских ресторанов
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Летние террасы без бюрократии: новые правила для петербургских ресторанов

Опубликовано: 11 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin
В 2026 году летние веранды можно будет размещать с 16 апреля по 15 октября.

В Санкт-Петербурге сохраняется упрощённая процедура установки уличной мебели у предприятий общепита.

По информации комитета имущественных отношений города, в 2026 году летние веранды будут доступны с 16 апреля по 15 октября.

Разрешение выдаётся в заявительном порядке без необходимости создания проекта благоустройства, причём заявку можно подать сразу на три сезона — 2026, 2027 и 2028 годы.

Заявления подаются через портал госуслуг Санкт-Петербурга, а срок их рассмотрения не превышает 30 рабочих дней.​

Владельцам заведений предписано соблюдать несколько правил: мебель нельзя оставлять на улице с полуночи до 8 утра, нужно гарантировать свободный проход для пешеходов и уборочной техники шириной от 1,5 метра, поддерживать тишину ночью и в праздники, регулярно очищать территорию, а также не фиксировать конструкции на фасадах исторических зданий или объектов культурного наследия без разрешений.

Юлия Аликова
