Городовой / Полезное / Даже гранат из «Светофора» будет сочным и сладким, если следовать золотым правилам выбора фрукта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Образование по-новому: что меняется для студентов после решения Путина продлить реформу до 2030 года Город
Мой пуховик после стирки стал таким объемным, что я чуть не взлетел: всем советую двойное полоскание — это просто чудо Полезное
После мяса под этими соусами облизываю пальчики, вилочки и тарелочки: такая вкуснятина Полезное
Петербуржцы стали меньше жаловаться на мусор: куда исчезли переполненные контейнеры? Город
Освежающий эффект просто невероятный: чистка зубов этой замороженной штукой моментально пробуждает лучше любого кофе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Даже гранат из «Светофора» будет сочным и сладким, если следовать золотым правилам выбора фрукта

Опубликовано: 23 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
гранат
Даже гранат из «Светофора» будет сочным и сладким, если следовать золотым правилам выбора фрукта
Фото: Городовой.ру

Гранат — настоящий кладезь витаминов и яркий вкус осени, но ошибиться с выбором легко. Чтобы вместо сочных сладких зёрен не получить кислые или подгнившие, следуйте простым правилам.

На что смотреть в магазине

1. Вес и размер. Берите гранат, который кажется тяжелее своих собратьев такого же размера. Это верный признак сочности.

2. Кожура. Она должна быть плотной, цельной, без трещин, вмятин, тёмных пятен и черных точек (признак гнили). Цвет — от розового до насыщенно-красного. Тонкая, коричневатая кожура говорит о засыхании.

3. «Корона» (верхушка). Лепестки должны быть сухими, но не зелёными и не бледными — это показатель спелости. Помните: гранаты дома не дозревают.

4. Звук и упругость. Легонько постучите по фрукту: звонкий звук — хороший знак, глухой — плод может быть недозрелым или перезревшим. Спелый гранат при лёгком сжатии издаст тихий хруст.

Самые сладкие сорта

Если любите сладость, ищите определённые сорта. Иранский «Ахмар» имеет светло-розовую кожуру и нежные сладкие зёрна. Индийский «Дхолка» считается самым сладким в мире. Также хороши израильский «Мангулатий» с кисло-сладким балансом и среднеазиатский «Ак-Дона» с малиновой кожурой. Отличным выбором для сока будут турецкие гранаты.

Как хранить

Целый гранат хранится в холодильнике или на прохладном балконе (при +1…+2°C) не больше недели, иначе теряет вкус и пользу. Зёрна, извлечённые из плода, можно пересыпать в контейнер и хранить в холодильнике 2–3 дня.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью