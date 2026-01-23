Даже гранат из «Светофора» будет сочным и сладким, если следовать золотым правилам выбора фрукта

Гранат — настоящий кладезь витаминов и яркий вкус осени, но ошибиться с выбором легко. Чтобы вместо сочных сладких зёрен не получить кислые или подгнившие, следуйте простым правилам.
На что смотреть в магазине
1. Вес и размер. Берите гранат, который кажется тяжелее своих собратьев такого же размера. Это верный признак сочности.
2. Кожура. Она должна быть плотной, цельной, без трещин, вмятин, тёмных пятен и черных точек (признак гнили). Цвет — от розового до насыщенно-красного. Тонкая, коричневатая кожура говорит о засыхании.
3. «Корона» (верхушка). Лепестки должны быть сухими, но не зелёными и не бледными — это показатель спелости. Помните: гранаты дома не дозревают.
4. Звук и упругость. Легонько постучите по фрукту: звонкий звук — хороший знак, глухой — плод может быть недозрелым или перезревшим. Спелый гранат при лёгком сжатии издаст тихий хруст.
Самые сладкие сорта
Если любите сладость, ищите определённые сорта. Иранский «Ахмар» имеет светло-розовую кожуру и нежные сладкие зёрна. Индийский «Дхолка» считается самым сладким в мире. Также хороши израильский «Мангулатий» с кисло-сладким балансом и среднеазиатский «Ак-Дона» с малиновой кожурой. Отличным выбором для сока будут турецкие гранаты.
Как хранить
Целый гранат хранится в холодильнике или на прохладном балконе (при +1…+2°C) не больше недели, иначе теряет вкус и пользу. Зёрна, извлечённые из плода, можно пересыпать в контейнер и хранить в холодильнике 2–3 дня.