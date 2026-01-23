Петербуржцы стали меньше жаловаться на мусор: куда исчезли переполненные контейнеры?

В Санкт-Петербурге в ходе встречи с прессой председатель городского комитета, ответственного за вопросы экологии и обращения с отходами, Кирилл Соловейчик объяснил беседе с ТАСС причины задержек в вывозе мусора.
Особое внимание он уделил периоду новогодних каникул, когда для решения подобных проблем был создан специальный штаб.
Заместитель губернатора города Алексей Корабельников сообщил, что жалоб от жителей на несвоевременный вывоз мусора стало меньше на 30% за последнее время.
Он отметил, что обращения горожан позволяют выявлять наиболее проблемные участки. Корабельников добавил:
«Жалобы для нас очень важны, чтобы понимать, где у нас проблемные моменты. В единичных случаях бывает человеческий фактор, когда мусоровоз опоздал.
Есть определенные проблемы, мы эти проблемы знаем. По щелчку пальцев их не устранить, но мы четко знаем, какая площадка где находится и в каком она состоянии».
Ранее жителей города ознакомили с макетом будущего объекта для переработки отходов. Стоимость этого комплекса составит 14 миллиардов рублей.
