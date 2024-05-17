Правда ли, что в СССР не было туалетной бумаги

В Советском Союзе наблюдался дефицит многих товаров. Однако современным людям все же сложно представить, что среди отсутствующей продукции была и туалетная бумага. Сейчас в магазинах можно встретить гигиенические принадлежности на любой вкус и цвет: двухслойные и трехслойные, с ароматом яблок и клубники. А вот большинство жителей СССР до определенного времени обходились своеобразными домашними заготовками.

Когда появилась туалетная бумага: в мире и в СССР

Самую первую туалетную бумагу начали производить в США в далеком 1857 году. Она была представлена в виде салфеток, нарезанных на квадраты. А более привычный рулонный вариант появился уже в 1890-м. От современной версии он отличался лишь отсутствием перфорации и недостатком слоев.

В СССР же похожие принадлежности стали выпускать намного позже. Согласно информации издания «Бумажная промышленность» от 1937 года, в то время гигиенические товары в стране уже были. Но речь шла о той продукции, что имела форму прямоугольных листов. Рулонную же бумагу начали выпускать только в 1968 году, на 78 лет позже, чем в США.

Чем была вызвана задержка

Столь позднее оснащение народа благами цивилизации было связано с историей. Дело в том, что в 1830-х годах в городах проживало лишь 8% населения. Остальные граждане по большей части были крестьянами и селились в деревнях.

Сельским жителям новомодные гигиенические принадлежности просто-напросто были не нужны. Они предпочитали использовать воду, листы лопуха или старые газеты. А аристократы запасались салфетками из коленкора. Спрос на туалетную бумагу появился уже после индустриализации, в середине 30-х годов.

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Вынужденный отказ

К 1960-м годам в города переселялось все больше людей. Резко выросший спрос привел к дефициту деликатной продукции. Однако в то время с этим столкнулись не только в СССР, но и в странах Европы, пишет писатель Василий Гавриленко в своем Дзен-канале «Еще один блог о кино».

Источник фото: Legion-Media